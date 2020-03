Vorsorge in der Apotheke

Avatar_shz von Dorthe Arendt

16. März 2020, 15:15 Uhr

Niebüll | Ist in Niebüll weniger los als sonst? Gegen zehn Uhr ist alles ruhig. Doch eine halbe Stunde später pulsiert der Verkehr wie gewohnt. Holger Jessen hat von seinem Wohnzummer einen guten Blick: „Ich habe fast das Gefühl, dass mehr los ist. Das ist gut so, die Leute sollen sich an der frischen Luft bewegen.“

Gerade will der Niebüller Stadtvertreter seine über 90 Jahre alte Mutter anrufen, ob er Einkäufe erledigen kann. „Doch ich glaube, sie will sich den Supermarkt-Besuch nicht abnehmen lassen.“ Von Nachbarschaftseinsätzen, um Menschen, die zur Risiko-Gruppe gehören, mit etwa Einkäufen zu versorgen, hat er noch nichts gehört. Die Famililen helfen sich zunächst intern, es gibt zum Glück genügend Verwandte.

Die Godske-Hansen-Apotheke am Rathausplatz ist im Wechsel gut besucht, wie immer geht es in Schüben. Zum Schutz der Besucher wurden gläserne Trennwände auf dem Tresen eingebaut. Die Kunden verhalten sich rücksichtsvoll, halten Abstand von einander.

Apotheker Norman Rothkegel, der gemeinsam mit Finn Clausen die Godske Hansen-Apotheke in Niebüll führt, stellt fest, dass es mehr Kunden gibt. „Von Hamsterkäufen möchte ich nicht sprechen. Die Kunden bevorraten sich angemessen und sinnvoll“, sagt er. Dabei gebe es keine bestimmten Medikamente, die gekauft würden. „Das geht von normalen Erkältungsmitteln bis zu den persönlich verordneten Medikamenten.“ Die Vorsorge sieht der Apotheker als sinnvoll an. "Letztlich wissen wir alle nicht, wie sich die Lage entwickelt." Schwierig wird es, eine Sprechstunde zu vereinbaren. Das Telefon der Arztpraxen ist dauerbesetzt. Wer nicht unbedingt behandelt werden muss, bestellt seine Rezepte online.