Zeugen gesucht : Vorderrad in Leck geklaut

Eine Frau hat ihr Fahrrad in Leck über Nacht an der Hauptstraße stehen lassen. Als sie es wieder benutzen wollte, fehlte etwas Wesentliches: das Vorderrad.

von Dorte Arendt

26. Juli 2018, 17:59 Uhr

Die Polizei teilt mit: Gestern wurde an der hiesigen Dienststelle der Diebstahl eines Fahrrad Vorderreifens angezeigt. Das Fahrrad stand im Zeitraum von Mittwoch, 25. Juli, 19.30 Uhr, bis Donnerstag, 26. Juli, 12.10 Uhr in Leck, im Durchgang der Hauptstraße zwischen Edeka und Kuster Moden. „Als die Geschädigte das Fahrrad wieder nutzen wollte, musste sie feststellen, dass das Vorderrad fachgerecht ausgebaut und entwendet worden war“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Zeugen die Hinweise zur Tat oder zu dem /der Täter/in oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Leck unter Telefon 04662/ 891260 in Verbindung zu setzen.