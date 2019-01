Von Rufbus bis Westküstenleitung

Viele Zukunftsprojekte wurden beim gut besuchten Neujahrsempfang in Aventoft thematisiert

von shz.de

16. Januar 2019, 11:38 Uhr

Über eine bis auf den letzten Platz besetzte Turnhalle freuten sich die Verantwortlichen beim Neujahrsempfang der Gemeinde Aventoft. Die Besucher aller Altersgruppen nutzten das Treffen zum ausgedehnten Schnack, zu dem Bürgermeisterin Christine Harksen in ihrer Neujahrsansprache animiert hatte. Ihr besonderer Gruß galt den anwesenden Neu-Bürgern. Vom neu eingeführten Begrüßungsgeld von 100 Euro konnten bisher vier Babys in Aventoft profitieren, so die Bürgermeisterin.

Sie hoffe, dass noch in diesem Jahr zumindest im Ortskern alle Haushalte an das Breitbandnetz angeschlossen werden können, wenn die Erdarbeiten dazu rechtzeitig beginnen. Weiter wurde die Verzögerung der Rufbuseinführung in Nordfriesland, der geplante auch an Aventofter Gemeindegebiet angrenzende Wildschweinzaun von dänischer Seite sowie die viel diskutierte 380-KV Westküstenstromleitung angesprochen.

Als erfreulich bezeichnete Christine Harksen die aktuelle Haushaltslage der Gemeinde und die Tatsache, dass man die Straßenausbaubeitragssatzung aufgehoben habe. Ein öffentlich zugänglicher Defibrillator im Vorraum der Turnhalle, Hundetütenspender, Buswartehäuschen, Schwimmbadzaun, Erneuerung von Küche und Toilette beim Gemeinschaftsraum, Pflasterarbeiten sowie Sanierung der Straßenbeleuchtung sind bereits erfolgt oder werden noch in diesem Jahr abgeschlossen. Weitere Investitionen sind für die Kindergartenerweiterung in Neukirchen, an dem Aventoft beteiligt ist, erforderlich sowie eventuell für den Erwerb und die Erschließung von neuem Bauland. Auch für die gemeinsame Kläranlage in Neukirchen seien immer wieder Investitionen nötig, sagt die Bürgermeisterin. Dieses sei insbesondere ärgerlich, weil diese häufig durch Fehleinleitungen wie Fett, Farbe oder sogar nicht abbaubare Pflegetücher herrühren. Derzeit sind nur noch zwei Grundstücke im Küsterweg zu haben, für die sich nur Aventofter Bürgerinnen und Bürger noch bis zum 31. Januar schriftlich bewerben können, die dort bauen und selbst einziehen wollen.

Gemeinsam mit der Nachbargemeinde Neukirchen will man ein Ortsentwicklungskonzept erstellen lassen mit einer Förderung durch die Aktiv-Region, so Christine Harksen. Der Winterdienst für die gemeindeeigenen Liegenschaften ist an eine Firma vergeben worden. Die Bürgermeisterin wies jedoch darauf hin, das die Hauseigentümer oder Mieter weiterhin ihren Streu- und Räumpflichten nachkommen müssten. Der dänische Kindergarten in Aventoft wird noch bleiben, bis zur Fertigstellung des neuen Domizils in der ehemaligen Schule in Wimmersbüll.

Noch in diesem Jahr soll die marode Straße von Aventoft über Rosenkranz bis nach Neukirchen erneuert werden, freute sich Christine Harksen. Einen besonderen Dank sprach sie an die Feuerwehr, Helfer sowie alle Vereine und Verbände für die ehrenamtlichen Tätigkeiten aus. Hierin bezog sie aktuell auch die „fleißigen Damen“ vom Kulturausschuss mit ein, die die Schnittchen für die Gäste zum Neujahrsempfang geschmiert hatten, die dann auch reißenden Absatz fanden.