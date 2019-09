Von Erfindungen und Erbschaften

Schöne Utsichten: Wenn der liebe Verwandte aus Amerika kommt / „De Plattdütschen“ spielen Komödie im Andersen-Haus

Avatar_shz von Anja Werner

18. September 2019, 13:27 Uhr

Risum-Lindholm | Auf der Probebühne im Andersen-Haus in Lindholm geht es hoch her. Die Darsteller proben gerade „Schöne Utsichten“ – eine Komödie, die es in sich hat. „Da muss jede Aktion sitzen“, sagt Silke Friedrichsen, die den Renner von Ohnsorg-Thater-Autor Konrad Hansen und Frthjof Karlsson schon länger im Visier hatte.

Doch die vielen Umbauten und die Besetzungsliste verhinderten eine Aufführung. Da mit Monika Jensen und Merle Schulte zwei Darstellerinnen pausieren, passt es jetzt endlich. „Das Stück haben wir letztlich nach gründlicher Lektüre gemeinsam ausgesucht“, sagt die Hauptdarstellerin, die als Anni Semrau alle Register ziehen darf.

Gleich von Beginn an knistert es: Klappt es zwischen ihr und Krischan Kock (Kalle Schmidt), einem verhinderten Erfinder, der seit Jahren auf Pump lebt? Die beiden geraten immer wieder schnell aneinander. Schorsch Möller (Jan-Henrik Petersen), der mit Kock die Dachwohnung teilt, hat es hingegen auf die Tochter Uschi (Kerrin Eggers) abgesehen.

Dann überschlagen sich die Ereignisse: Der reiche Vetter aus Amerika, Freddy W. Schröder Junior (Christian Friedrichsen), will seinen letzten, ihm nicht bekannten Verwandten besuchen. Ist das die Chance für Krischan Kock, Profit daraus zu schlagen?

Dann ist da noch der seltsame Gerichtsvollzieher Seibold (Andreas Ingwersen), der bei Kock Dauergast ist. Dies alles geschieht unter den wachsamen Augen des neugierigen Nachbarn Harms (Hauke Friedrichsen).

Bei der Probe hakt es noch hier und da. Silke Friedrichsen schafft die Flucht aus dem Fenster nicht, da das Kleid zu knapp sitzt. Großes Gelächter ertönt bei allen Beteiligten. Auch als das Anklopfen nicht so richtig hinhaut, die Verzögerung zu Irritationen führt, bricht Heiterkeit aus.

Hauke Friedrichsen hat als „Topuuster“ (Souffleur) einiges zu tun. Doch der Text sitzt insgesamt schon gut. Man sieht, dass die Truppe eine eingeschworene Gemeinschaft ist, die sogar selbst Regie führt. Gegenseitige Hinweise werden gern entgegengenommen.

Am Sonntag, 22. September, 15.30 Uhr, ist Premiere im Andersen Haus.

Der Vorverkauf der Karten läuft in der Bücherstube Leu (Niebüll), Bäckerpost Brigitte Jannsen (Risum-Lindholm) und im Andersen-Haus (Klockries).

Weitere Termine:

Mittwoch, 25. September, 20 Uhr; Sonntag, 29. September, 15.30 Uhr, Sonntag, 3. November, 15.30 Uhr, Mittwoch, 6. November, 20 Uhr, Sonntag, 10. November, 15.30 Uhr,

Dienstag, 12. November, 20 Uhr; Sonntag, 17. November, 15.30 Uhr, Donnerstag, 21. November, 20 Uhr, Sonnabend, 23. November, 15.30 Uhr, Mittwoch, 27. November, 20 Uhr, Sonnabend, 30. November, 15.30 Uhr und Sonntag, 1. Dezember, 15.30 Uhr