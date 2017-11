Action und Humanitäre Hilfe in Leck : Vom Stuntman zum Ritter

vergrößern 1 von 3 1 von 3





von Jonna Marlin Lausen

erstellt am 18.Nov.2017 | 06:31 Uhr

Leck | Ein Lebenslauf, der sich über mehrere Seiten erstreckt und sich auf verschiedenen Kontinenten abgespielt hat – kaum zu glauben, dass es Wolfgang Raach am Ende in das beschauliche Leck verschlagen hat. Genauer gesagt nach Büllsbüll, wo der 58-Jährige sesshaft geworden ist. Eine große Portion Action hat der Stuntman, Kampfschwimmer und Reservist, der unter anderem in den Hollywood-Streifen Troja und Inglourious Bastards als Stuntman mitwirkte, mit nach Südtondern gebracht. Er leitet das maritime Trainingszentrum Offtec, das ursprünglich zum Training für Offshore-Windpark-Mitarbeiter errichtet wurde.

Besucht man Wolfgang Raach in seinem Büro, dann steigt einem der Geruch von Chlor in die Nase, der gleich an ein Schwimmbad erinnert. Ganz falsch ist dieser Eindruck nicht, denn eine Tür seines Büros führt direkt in das Herz des Trainigszentrums: ein zirka zehn Meter tiefes Becken, in dem verschiedene Notfallszenarien möglichst realitätsnah trainiert werden. Trainingsleiter ist der erfahrene Kampfschwimmer Wolfgang Raach. „Hier absolvieren mittlerweile verschiedenste Einheiten von Polizei bis Bundeswehr, aber auch Einheiten aus dem Ausland, ein Unterwassertraining“, erklärt Raach.

Doch bevor es Raach in das beschauliche Büllsbüll verschlug, führte er ein bewegtes Leben und machte prominente Bekanntschaften unter anderem mit Brad Pitt und George Clooney. „Ich habe als Stuntman in 120 Filmen mitgespielt, aber nie überlebt“, erzählt Raach, der acht Jahre an einer Schauspielschule war und eine Stuntmanschule auf Malta leitete.

Eine echte Hauptrolle spielte Raach aber im realen Leben und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Europa-Kreuz für sein humanitäres Lebenswerk. Es wird vom Deutschen Komitee für Europäische Zusammenarbeit der Soldaten, Kriegsopfer und Förderer des Europäischen Gedankens mit Sitz in Paris verliehen.

Wolfgang Raach hat in seinem Leben schon eine Menge Leid gesehen. Aber er hat auch gelernt, dass man helfen kann, selber etliche humanitäre Großprojekte geleitet. Er reist mit den Hilfskonvois in die entlegensten Winkel, wo kaum Hilfe ankommt. 1991 organisierte er gemeinsam mit dem Schleswig-Holsteinischen Ärzteverband einen Medikamententransport für Veteranen- und Kinderkrankenhäuser in Selenograd bei Moskau und übernahm die Sicherheitsbegleitung. 1996 fand eine große Hilfsaktion statt, bei der der Verband der Reservisten der deutschen Bundeswehr mit Hilfe vieler Freiwilliger 80 Tonnen Hilfsmittel nach Bulgarien transportierte. „Unser Ziel waren Kinderkliniken in Regionen, in die Hilfslieferungen eher nicht vordringen.“ Die Bilder vor Ort kann er nicht mehr vergessen: „Dort wurden 20 Kleinkinder wie in Käfigen gehalten“, erinnert er sich. Das zu sehen, habe ihn schon sehr mitgenommen. Im Fernsehen würden häufig nur die Vorzeigeprojekte behandelt, aber in so kleinen Dörfern sei die Not häufig noch viel größer, erklärt Raach.

Um Sponsoren und Organisationen von der Wichtigkeit eines Projektes zu überzeugen, sie zur Hilfe zu bewegen, sind viele gute Kontakte zu Institutionen, Verbänden und Vereinen nötig. Gelegenheit dazu hatte er unter anderem Anfang des Jahres in Monaco beim Neujahresempfang im „Hotel de Paris“. Dorthin war Wolfgang Raach, er ist Schleswig-Holsteins erster Ritter des „Bayrischen Militär Orden“ im Kommandeursrang, eingeladen worden. „Ich durfte Johannes Ruprecht, den amtierenden Großmeister des Ordens, an die Cote d’Azure begleiten, das war ein große Ehre.“

Die Kleindelegation war Gast der „Internationale humantitäre Instituion Amitie sans Frontieres“ (ASF), eine Institution, die 1991 unter der Schirmherrschaft des monegassischen Fürstenhauses gegründet worden und weltweit humanitäre Goßprojekte begleitet. „Die Durchführung dieser und anderer weltweiten Aufgaben erfordert immer wieder quer durch alle Projekte eine reibungslose Zusammenarbeit von ASF und den Militärs vor Ort oder den im Krisengebiet eingesetzten Hilfstruppen der UN“, erklärt Raach. So ist es auch nicht verwunderlich, dass insgesamt 300 Gäste aus etwa 20 Nationen zu dem Event geladen waren.

Allein am Tisch der deutschen Delegation fand man sich unter anderen mit der chinesischen Repräsentation für wirtschaftliche Fragen Estelle Dhiw, dem Kanadier Bernhard Jean in seiner Funktion als UN-Koordinator für Kleinstaaten und Unesco-Repräsentant wieder.

Wolfgang Raach war nicht nur als Gast geladen, sondern kehrte mit einem weiteren humanitären Auftrag im Gepäck zurück nach Südtondern. „Das war so mit Sicherheit nicht geplant. Der Veranstalter hat mich gefragt, ob die Möglichkeit besteht, die Arbeit mit einem Ableger der ASF in Deutschland zu unterstützen.“