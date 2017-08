Vom Regen zum Trinkwasser

vergrößern 1 von 2 Foto: Tabel 1 von 2

440 Kubikmeter Wasser pro Stunde rauschten gestern Mittag durch die insgesamt 800 Kilometer lange Leitung des Wasserversorgers Drei Harden bis in viele Haushalte des Amtsbezirkes. „Das ist von der Menge her die Hälfte des Wassers des Niebüller Schwimmbades“, sagt Wassermeister Axel Redlefsen. Der Zweckverband Drei Harden ist in der Region Südtondern für die Wasserversorgung von 26 Gemeinden zuständig und beliefert zudem auch Langeneß und Oland. Lediglich die Gemeinden Ladelund, Achtrup, Stadum, Sprakebüll und Bramstedtlund werden von einem anderen Verband versorgt.

„Unser Trinkwasser gewinnen wir aus dem Grundwasser im Boden, es wird aus insgesamt zehn Brunnen gefördert“, erzählt Geschäftsführer Heiko Thede. Vier alte Brunnen wurden kürzlich stillgelegt und durch zwei neue Brunnen ersetzt. Die ältesten Förderbrunnen stammten noch aus dem Jahr 1956. Eine Bestandsaufnahme vor zwei Jahren zeigte Ablagerungen am Material, die den Wasserfluss behinderten. Zudem gab es altersbedingte Materialschäden, sodass eine Erneuerung notwendig war. In 45 Metern beziehungsweise 50 Metern Tiefe sind nun die neuen Brunnen platziert worden. Wie tief für Brunnen gebohrt wird, richtet sich dabei nach der Beschaffenheit des Untergrundes. Im Karlumer Wald beispielsweise sind sie in 120 Metern Tiefe.

Bis das Regenwasser den Boden durchdrungen und im Brunnen angelangt ist, dauert es eine Weile. „Den Regen von heute können wir erst in 40 bis 50 Jahren trinken“, erklärt Heiko Thede. So wären Schadstoffe, die in den tiefen Wasserschichten des Brunnenwassers messbar wären, auch mindestens 30 Jahre alt, so der Fachmann weiter. Belastungen, beispielsweise durch Nitrat, die in den oberen Bodenschichten im Grundwasser messbar sind, sind allerdings jüngeren Datums.

Aber natürlich gelangt das Wasser nicht direkt aus dem Boden in die Leitung, auch wenn das theoretisch unbedenklich wäre. Das Grundwasser aus unserem Gebiet enthält Eisen, Mangan, Kohlensäure und Schwefelwasserstoff, die im Wasserwerk zunächst herausgefiltert werden. Das geschieht vollends ohne Chemie und mit einfachen Mitteln. Im ersten Schritt wird das Wasser mit gefilterter Umgebungsluft belüftet und im zweiten Schritt mit einem Quarzfilter gereinigt. Die Gase werden bei der Belüftung aus dem Wasser getrieben, Eisen und Mangan landen im Filter.

Die Qualität des Trinkwassers wird strengstens kontrolliert: Viermal im Jahr werden Proben entnommen und deren Ergebnisanalyse parallel auch direkt an das Gesundheitsamt des Kreises übermittelt. Die Untersuchungsergebnisse sind regelmäßig auf der Homepage des Zweckverbandes zu finden. „Der Zweckverband garantiert eine einwandfreie Wasserqualität vom Wasserwerk bis zur Wasseruhr des Verbrauchers“, sagt Heiko Thede. Die Beschaffenheit der Hausleitungen liegt dann in der Hand der Hauseigentümer. „Unser Wasser ist komplett frei von Chemikalien wie beispielsweise Chlor“, fügt Wassermeister Axel Redlefsen hinzu.

Rund um das Gebiet des Wasserwerkes ist ein ausgewiesenes Wasserschutzgebiet. Landwirte, die in der Umgebung ihre Felder bewirtschaften, erhalten eine kostenlose Grundwasserschutzberatung und haben Sondereinschränkungen, was das Aufbringen von Düngemitteln auf die Felder betrifft. Dafür erhalten sie einen finanziellen Ausgleich, so Heiko Thede. Dieser Ausgleich sowie der Grundwasserschutzbeauftragte, der die Landwirte berät, werden vom Zweckverband gezahlt. Die Ausgaben können wiederum bei der Grundwasserabgabe an das Land als Kosten gegengerechnet werden.

Der Wasserverbrauch im Amtsbezirk ist in den vergangenen fünf Jahren deutlich angestiegen, Rekordjahr war 2016. Grund dafür sei allerdings nicht, dass die Haushalte mehr Wasser verbrauchten, sondern ein gestiegener Bedarf in Industrie und Landwirtschaft, erläutert der Geschäftsführer. Momentan reicht der Wasservorrat problemlos aus: Im Winter wird aus drei Brunnen gefördert, im Sommer je nach Witterung und Wärme aus vier bis fünf Brunnen. Der Vorratsbehälter des Wasserwerkes fasst 4000 Kubikmeter Wasser, im Schnitt werden 8500 Kubikmeter Wasser am Tag in Südtondern verbraucht, an heißen Tagen 12 000 Kubikmeter.

Der Wasserpreis ist seit 2011 konstant geblieben, wird aber irgendwann auch wieder angehoben werden müssen: „Wir investieren alleine in diesem Jahr etwa 3,5 Millionen Euro in die Trink- und Wasseranlagen“, sagt Heiko Thede. Neben der Bohrung der neuen und Stilllegung der alten Brunnen, die 350 000 Euro gekostet hat, investiert der Zweckverband stetig in die Wasserleitungen. „Wir versuchen, im Sinne der Bürger so günstig wie möglich, aber auch zukunftsorientiert zu investieren, um die Wasserversorgung auch für die kommende Jahre zu gewährleisten“, so Heiko Thede.

von Lea Sarah Albert

erstellt am 31.Aug.2017 | 11:43 Uhr