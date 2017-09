Kulturelles Jahr in Niebüll : Vom Bodensee an die Nordsee: Neue Kraft im Kulturbüro

vergrößern 1 von 2 Foto: prenzel 1 von 2

von Arndt Prenzel

erstellt am 25.Sep.2017 | 03:13 Uhr

Niebüll | Chiara Meyer heißt die neue Mitarbeiterin im Niebüller Kulturbüro. Sie ist bereit, als Freiwillige im Kulturellen Jahr viele Aufgaben zu übernehmen – und persönlich neue Erfahrungen zu machen. „Der Anfang ist gelungen“, sagt die Süddeutsche, die in Konstanz, Mainz und Bielefeld aufgewachsen ist.

Die Aufnahme durch die Menschen in der Kleinstadt sei freundlich und offen gewesen, an Arbeit mangele es nicht, berichtet sie. Gleich zu Beginn durfte sie gemeinsam mit ihrer Vorgängerin Lara Knigge einen Filmworkshop anleiten und mitgestalten. „Das war toll, vor allem weil mir Lara viel über die Aufgabenfelder berichten konnte“, so Chiara Meyer. Sie bezeichnet sich selbst als theaterbegeistert, schätzt besonders das absurde Theater, hat schon die Hermia im „Sommernachtstraum“ gespielt und wäre beinahe Theaterpädagogin geworden. „Da kam das Filmcamp gerade recht“, sagt sie. Gemeinsam mit den Jugendlichen erlebte sie kreative Tage – da wurde eine Actionkomödie gedreht, aber auch ein tiefsinniges Drama um wahre Freundschaft stand im Mittelpunkt der Dreharbeiten.

Ihr vielfältiges Interesse an Politik oder Journalismus kann sie in Niebüll ausleben. Die Frage „Wie funktioniert eine Kleinstadt?“ ist dabei ebenso spannend wie die Mitarbeit am Magazin Prisma, dessen nächste Ausgabe zur „Nacht der Bewerber“ ansteht. Das Kulturbüro wird dort mit einem Stand vertreten sein – ganz einfach deshalb, weil viele Jugendliche die Möglichkeit des Freiwilligen Kulturellen Jahres nicht kennen, wie Holger Heinke anmerkt. Der Leiter des Stadtmarketing ist Ansprechpartner Nummer eins. „Ich freue mich, dass ich neben den Verpflichtungen auch eigene Schwerpunkte entwickeln kann“, sagt Chiara Meyer. „Ich kann mir vorstellen, als Projekt die Zusammenarbeit der Stadt Niebüll mit den Partnerstädten in Polen, England und Frankreich zu unterstützen.“ Konkrete Ideen gibt es noch nicht, zunächst soll der Kontakt zu den Verantwortlichen gesucht werden.

„Der Anfang ist gelungen“, sagt die Süddeutsche über ihre neue Aufgabe. Demnächst macht sie auf dem Scheersberg noch einen Jugendleiterschein, um sich dann ganz und gar Niebüll zu widmen. „Ich freue mich darauf“, sagt die junge Frau.

Kontakt: Kulturbüro im Rathaus, in der Regel ist das Büro montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr besetzt, E-Mail: kulturbueroniebuell@freenet.de.