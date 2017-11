Konzert in Klixbüll : Voller Dörpscampus bei „Off Course“

vergrößern 1 von 1 Foto: Petersen 1 von 1

von Heike Petersen

erstellt am 16.Nov.2017 | 11:00 Uhr

Klixbüll | Der Dörpscampus Klixbüll lud zu seiner ersten Musikveranstaltung mit der Gruppe „Off Course“ ein. Das übertraf alle Erwartungen: Das erste vom Verein organisierte Konzert seit Einweihung des Dörpscampus war ein voller Erfolg. Die Eintrittskarten für die Band „Off Course“ waren fast vollends vergeben.

Zum musikalischen Aufwärmen spielte eine Vorgruppe, die sich vor kurzem erst gegründet hatte und noch namenlos ist. Sie interpretierten Songs von der US- Countrysängerin „Lady Antebellum“. Dass das dem Publikum gefiel, zeigten sie mit ihrem ausgiebigen Applaus. In der Umbaupause gab es Gelegenheit noch einmal an der Cocktailbar „nachzutanken“, die von ehrenamtlichen Damen aus dem „Freundeskreis der Grundschule Klixbüll“ betrieben wurde.

Die Off-Course-Versionen der Corrs kamen bei den Zuhörern ebenso gut an wie die traditionellen Folkmusik. Zudem wurde zu Stücken von REM, von Fleetwood Mac , Jimmy Hendrix oder Phil Lynott mitgesungen, mitgewippt oder einfach nur mit geschlossenen Augen gelauscht. Eine großzügige Zugabe der Band brachte die Fans dann noch einmal zum Mitklatschen. Einziger Wermutstropfen der ansonsten gelungenen Veranstaltung war, dass die Akustik der Turnhalle nicht optimal war. Die ehrenamtlichen Mitglieder des Dörpscampus hatten zwar mit viel Mühe den Raum mit großen Fallschirmen auch zum Optimieren des Klangs dekoriert, doch der Sound aus der Musikanlage konnte nicht perfekt in die hinteren Reihen durchdringen.

Einige Besucher brachen wohl deswegen vorzeitig auf. Das konnte eine Klixbüller Musikliebhaberin am Ende des Saales sitzend aber nicht stören. „Ich bin seit 20 Jahren das erste Mal wieder auf einem Konzert und habe das sehr genossen.“ Der erste Vorsitzende des Dörpscampus-Vereins, Rolf Friedrichsen, resümierte: „Das war ein toller Erfolg, mit kleinen Nebenwirkungen. Wir üben ja noch, das war unsere erste große Veranstaltung und wir sammeln fleißig Erfahrungen um daraus zu lernen.“ Heike Petersen