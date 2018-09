Voll auf das Spiel fokussiert

Ein Spielsüchtiger berichtet, wie er in den Teufelskreis geriet: Unterstützung gibt es im Beratungszentrum in Niebüll

von Annika Kühl

17. September 2018, 16:39 Uhr

„Am Anfang habe ich gewonnen – gleich 60 Euro. Das war der Einstieg.“ Hannes B. (32) ist spielsüchtig. Das kleine Glücksgefühl, das sich prompt einstellt, ist umso stärker, da er in der Gastronomie wenig verdient.

Anlässlich des bundesweiten Aktionstages gegen Glücksspielsucht am Mittwoch, 26. September, stellt das Niebüller Beratungs- und Behandlungszentrum BBZ seine Kompetenz als Fachstelle heraus. Es gibt eine Selbsthilfegruppe, die sich regelmäßig trifft. Mit Alexandra Mrosek hat das BBZ eine feste Ansprechpartnerin: „Größere oder mehrere kleine Gewinne führen zuerst einmal zu positiven Gefühlen“, erklärt Alexandra Mrosek, „Gewinne werden als persönliche Erfolgserlebnisse verbucht. Doch daraus entwickeln sich immer stärkere Gewinnerwartungen.“

Der Zufall spielt offensichtlich eine große Rolle. Das menschliche Gehirn speichert den Erfolg sofort ab, weckt damit Erwartungen – das Suchtzentrum wird aktiviert. Hannes B., der ehemalige Spieler, kommt von der Insel Sylt. Er hat in der ersten Zeit Erfolg – und kann seine Sucht einigermaßen kontrollieren. „Gewinn und Verlust hielten sich die Waage – aber mein Gehalt ging bald schon dafür drauf.“

Nach einem Ortswechsel kommt er in Kontakt mit einem „erfahrenen Spieler“. Dieser führt ihn durch Höhen und Tiefen, die Freizeit ist komplett auf die Sucht fokussiert. Zeitgleich wird er primär durch die stressige Berufstätigkeit („Ich habe unzählige unbezahlte Überstunden geschoben“) zum Alkoholiker, bestiehlt erstmals seine Eltern. „Der Griff in die Haushaltskasse macht mir keine Probleme.“

Die 900 Euro sind auch bald verspielt. Die Alkoholsucht nimmt ebenfalls zu, so dass der Insulaner 2014 zur Entgiftung in eine Klinik geht. Dort outet er auch seine Spielsucht und kommt nach einem mehrmonatigen Aufenthalt „clean“ heraus. Das Thema Alkohol hat sich seitdem vor allem durch den regelmäßigen Besuch einer Selbsthilfegruppe für ihn erledigt – die Spielsucht jedoch noch nicht. Mit einem Freund besucht der junge Mann einige Monate später eine Spielhalle, probiert zunächst nur einen Kartenspielautomaten. „Es dauerte jedoch nicht lange, bis ich zu den anderen Automaten wechselte“, so der Sylter.

Der richtige Absturz kommt wenig später, als er von einer Tante 10 000 Euro erbt. „Das Geld war nach sechs Monaten weg“, so der ehemalige Spieler. „Ich hatte dann im Westerländer Casino Roulette, Black Jack und Poker gespielt.“

Das Gehalt reicht nur noch bis zum 10. des Monats; ein Bankkredit in Höhe von 5000 Euro wird gewährt – und ebenfalls bald verspielt. Als Hannes B. einen weiteren Kredit fordert, gibt es ein klares „Nein“ von der Bank. Das war der Auslöser zur Einsicht. „Da hat es bei mir Klick gemacht“, verrät der frühere Gastronomiemitarbeiter.

Er begibt sich noch einmal zur Therapie ins Suchtklinikum; im Januar 2018 kommt er wieder unter die Leute. Seitdem ist er „befreit von der Sucht“. Positiv für ihn: Sein Arbeitgeber hat ihm seine Stelle freigehalten. „Ich fühle mich saugut“, sagt Hannes B. heute. „Ich habe 20 Kilogramm abgenommen; gehe in die Sauna oder Schwimmen.“ Eine gesunde Ernährung unterstützt das Wohlbefinden. Auch das Verhältnis zu den Eltern hat sich verbessert. Diese sind froh, dass der Sohn den Absprung schafft. „Ich gehe ausgesprochen gern zur Selbsthilfegruppe“, so der entspannte Mann. „Ich habe gerade einen Rekord aufgestellt – habe 64 Selbsthilfegruppen in 16 Woche besucht!“

Tipps will er nicht geben. „Jeder muss seinen Weg allein gehen“, sagt Hannes B., „Es ist eine eigene Entscheidung, mit der Sucht Schluss zu machen!“ Alexandra Mrosek sieht die Entscheidung genauso – verweist jedoch auf die Beratung, die vielleicht auf dem Weg auf ein neues Leben helfen kann.

>Die offene Spieler-Selbsthilfegruppe „Spielverderber“ trifft sich jeden 1. und 3. Mittwoch um 19 Uhr, im BBZ, Westerlandstraße 3. Nähere Information: 04661/96590.

>https://onlineverzockt.de/