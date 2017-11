Bedeutungswandel : Volkstrauertag – ein stiller Tag?

vergrößern 1 von 1 Foto: Robert Schlesinger 1 von 1

von Klaus Lorkowski

erstellt am 18.Nov.2017 | 04:34 Uhr

Um Mitternacht erstarb schlagartig die Musik. Der Wirt unserer Studentenkneipe hatte, wie in jedem Jahr um diese Uhrzeit, konsequent den Stecker gezogen. Die Musikbox war damit für ganze 24 Stunden schachmatt gesetzt. Denn mit Beginn des neuen Tages brach der Volkstrauertag an, und der galt einst im ganzen Land als sogenannter „Stiller Feiertag“. Musik- und Tanzveranstaltungen sowie viele andere „Belustigungen“ (etwa Jahrmärkte) hatten an diesem Sonntag zu pausieren. Und das war gut so – jedenfalls nach damaligem Verständnis. Das Land sollte an diesem einen Tag zur Ruhe kommen.

Die Zeit aber arbeitete zäh und irgendwann auch mit politischer Unterstützung dagegen. Gesellschaftliche Veränderungen trugen ebenso dazu bei wie ein gewaltiger Traditionsabbruch insgesamt, der in diesem Land ohnegleichen war. Und so, wie der (arbeitsfreie) Feiertag Christi Himmelfahrt im Laufe der Zeit zum Vater- oder Herrentag mutierte – von vielen Zeitgenossen als Gelegenheit zum legitimierten, anerkannten Besäufnis begriffen – wandelte sich auch die Einstellung zum Volkstrauertag.

Zuerst waren es die Stadtstaaten Hamburg und Bremen, die die Schutzbestimmungen aushöhlten: Bremen erlaubte Tanzveranstaltungen ab 17 Uhr, Hamburg gar ab dem frühen Nachmittag (15 Uhr). Da wollte dann wohl auch Schleswig-Holstein nicht abseits stehen. Der Landtag in Kiel beschloss im Januar 2016, das 24-stündige Tanzverbot zu lockern und setzte die Zeitspanne von 6 Uhr morgens bis 20 Uhr abends fest. So musste um Mitternacht der Stecker nicht mehr gezogen, die Musik nicht mehr abrupt abgewürgt werden. Gefeiert werden konnte jetzt quasi bis Sonnenaufgang. Dann aber durfte es nach der verordneten „Zwangspause“ gleich mit der Tagesschau wieder losgehen.

Die Geburtsstunde des Volkstrauertages, heute immer am Sonntag vor dem Ewigkeits- oder Totensonntag liegend, schlug 1922 nach dem 1. Weltkrieg. In diesem Jahr fand die erste Gedenkstunde im Berliner Reichstagsgebäude statt. Ab 1926 beging die Weimarer Republik ihn jeweils am Sonntag Reminiscere (lat.: reminiscere = erinnere dich! gedenke!). Es ist der jeweils fünfte Sonntag vor dem Osterfest.

Klar, dass den Nationalsozialisten diese Art von Gedenken an Krieg, leidenden oder gefallenen Soldaten, Trauer und Elend nicht ins wehrpolitische Konzept passte. Zwar übernahmen sie den Gedenktag an sich, machten daraus einen Staatsfeiertag, den sie allerdings als Heldengedenktag titulierten. Der Name war bewusst und geschickt gewählt, diente er den Herrschenden doch als psychologische Einstimmung auf einen geplanten Krieg und damit der Pflege des Vorbildes derjenigen, „die bereit waren, sich selbst aufzugeben, um der Gemeinschaft das Leben zu erhalten“. So Hitler am 10. März 1940. Terminiert wurde er zunächst auf den zweiten Sonntag in der kirchlichen Fastenzeit.

Am 25. Februar 1939 verfügte Hitler per Erlass, den Heldengedenktag auf den 16. März zu legen – dem Tag, an dem er einst die allgemeine Wehrpflicht einführte. Fiel der 16.3. jedoch auf einen Werktag, so beging man den Gedenktag am Sonntag davor. Die Flaggen wurden an diesem Tag, nicht wie in der Weimarer Republik oder im Nachkriegsdeutschland auf halbmast gesetzt, sondern – so die Anordnung – auf „vollstock“ gehisst.

Ob Hitler seinen Erlass an dem von seinem Stararchitekten, dem späteren Rüstungsminister Albert Speer eigens für die Neue Reichskanzlei modellierten Schreibtisch unterzeichnete, ist anzunehmen. Das Möbelstück präsentiert sich den Besuchern im Berliner Deutschen Historischen Museum hinter dickem Glas. Nur wenige Schritte sind es von diesem überdimensionierten Arbeitstisch bis zum Innenhof des Zeughauses, in dem im Dritten Reich regelmäßig der Heldengedenktag begangen wurde. Zum letzten Mal noch am 11. März 1945. Den Lichthof des Museums zieren 22 Masken sterbender Krieger des Barockbaumeisters Andreas Schlüter (1659-1714). Sie zählen zum „bedeutendsten bauplastischen Schmuck“ des Zeughauses und überlebten allesamt unbeschadet nicht nur die unzähligen Bombenangriffe auf die damalige Reichshauptstadt, sondern auch den Siegeszug der Roten Armee und die Kulturpolitik der ehemaligen DDR.

Diese Köpfe, jeweils Schlusssteine der Rundbogenfenster, zeigen Krieger mit weit aufgerissenen Augen, verzerrtem Mund, angespannten Gesichtsmuskeln und stürmisch bewegten Haaren. Es sind Gesichter voller innerer Dramatik. Mit Recht können sie als „Hauptwerke der europäischen Barockskulptur“ bezeichnet werden. Verständlich, dass Hitler (so die Überlieferung) die Verhüllung und Abdeckung der Masken während der Feierstunde verfügte.

In seiner sorgfältig recherchierten Biografie über Andreas Schlüter gibt der Schriftsteller Claus Back die Kritik wieder, die bereits zu Zeiten Schlüters laut wurde. Berlins damaliger (Militär -)Gouverneur nannte sie „Jammerfratzen“ und fragte, ob man damit „den Heldentod preisen“ könne. Und an Schlüter gerichtet: „Kein schön 'rer Tod ist in der Welt, als wer vom Feind erschlagen (...).Was er hier gemacht hat, weckt Angst und Entsetzen, verschimpfieret (Anm.: verhöhnt) die Ehre des Soldatenstandes (...) und verleitet zur Desertion.“

Die junge Bundesrepublik brach endgültig mit dieser unseligen Tradition. Bundespräsident Theodor Heuss ließ den nun wieder mit Volkstrauertag titulierten Gedenktag 1952 in den November zurück verlegen. Während der Bundestag jeweils zu einer zentralen Gedenkfeier zusammenkommt, begehen Städte, Dörfer und Gemeinden auf Friedhöfen oder an Gedenksteinen diesen Tag. Auch in Südtondern werden an zahlreichen Orten Kränze niedergelegt. Feuerwehr-, Polizei - oder Schützenkapellen umrahmen die Feiern musikalisch, in denen Geistliche, Bürgermeister oder kommunale Amtsträger Gedenkreden halten. Die Befürchtung, aber auch die Gefahr, die Veranstaltungen mit einem erstarrten Ritual und mit ausschließlich betagten Honoratioren „abzuspulen“, hat vielerorts zu neuen Formen der Gestaltung und der Verlebendigung der Feierstunde geführt.

Auf der Insel Sylt etwa nehmen engagierte Schülerinnen und Schüler des Westerländer Schulzentrums seit einigen Jahren an der Feier teil. Auch sie legen einen Kranz nieder, den sie mit im Unterricht erarbeiteten und besprochenen Voten geschmückt habe. Die kurzen Texte tragen sie auch öffentlich vor. In keiner Feier fehlt wohl an diesem Tag Ludwig Uhlands Lied „Der gute Kamerad“. Es besingt die soldatische Solidarität, spricht vom Laden der Waffen ebenso wie vom Kugelflug und Trommelschlag. Eingebettet im demokratischen Rahmen mag es zur Traditionspflege gehören und seinen legitimen Platz gefunden haben.

Solche Tage mögen mit Blick auf den genannten Traditionsabbruch für ein Volk von elementarer Bedeutung sein. Riten einzuüben und zu praktizieren, eine gesamtstaatliche Erinnerungskultur zu pflegen – das alles sollte im Jahresverlauf zum Leben eines Volkes dazu gehören. Als der Schriftsteller Heinrich Heine auf seiner Reise von München nach Genua (1828) in der italienischen Provinz Piemont das Schlachtfeld von Marengo besuchte, da notierte er: „Denn jeder einzelne Mensch ist schon eine Welt, die mit ihm geboren wird und mit ihm stirbt. Unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte.“ Dieses Heine-Wort beherzigend, sich daran (auch) immer wieder aufs neue erinnern, dazu sollte dieser Gedenktag dienen. Zumindest einmal im Jahr.