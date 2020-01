Volkshochschule muss kämpfen

Internet ist für viele Angebote eine große Konkurrenz - die offene Ganztagsschule ist dagegen eine Erfolgsgeschichte

29. Januar 2020, 13:56 Uhr

niebüll | Die Mitglieder des Ausschusses für Schule, Kultur und Soziales tagten wieder einmal „vor Ort“, diesmal in den Räumen der Volkshochschule Niebüll im Schulzentrum. Die VHS verfügt dort über zwei Seminarräume, Büro- und Besprechungszimmer. Dort, wo sonst Migranten Deutsch lernen, drängten sich nun die Kommunalpolitiker und wurden humorvoll vom Ausschussvorsitzenden Bernd Neumann mit „Liebe Schüler“ begrüßt. Der Leiter der Einrichtung, Gerd Heide, bedankte sich ausdrücklich für die gute finanzielle Ausstattung und Unterstützung: „Wir sind gut aufgestellt“.

Schwerpunkte sind das klassische Kursgeschäft, der Deutschunterricht für Flüchtlinge und für Menschen mit Migrationshintergrund sowie die gemeinsame Offene Ganztagsschule mit der Gemeinschaftsschule Niebüll und der Friedrich-Paulsen-Schule.

„Aktuell werden bei uns 4200 Unterrichtseinheiten für rund 1000 Teilnehmer verteilt auf 150 Kurse gegeben.“ Das Angebot sei laut Heide breit gefächert mit Malkursen, Mode oder „Spanisch für den Urlaub“. Sehr gut angenommen werden Kreativkurse wie das Töpfern. Diejenigen, die Deutsch lernen, sind zum Teil „alte Bekannte“, da sie zum Teil die Kurse wiederholen. Hier sind die Zahlen konstant. Rückläufig sind die Zahlen jedoch im „Kursgeschäft“. Das macht Gerd Heide Sorgen. „Heutzutage finden unsere Kunden alles im Internet“, so der Pädagoge, „Hier kann man Anleitungen in Kurzform bekommen oder Sprachen lernen.“ Zudem seien seiner Meinung nach die Menschen mehr ein- und angespannt, da beide Elternteile arbeiteten. „Da geht man abends nicht unbedingt mehr weg.“ Manchmal dauere es auch, bis sich ein toller Kurs herumspricht. „Da gibt es wie früher persönliche Empfehlungen“, sagt Gerd Heide. Wenn ein Kurs in Niebüll Erfolg hat, kommen auch die Lecker.

Um die Leitlinien „Offenheit, Begegnung und Vielfalt“ in einer vernetzten Gesellschaft, die von hoher Entwicklungsdynamik, Unsicherheiten, Komplexität und Ambiguität geprägt ist, umzusetzen, ist die Digitalisierung in der VHS ein wichtiges Thema. Mit der vhs.cloud, einem Online-Lernnetzwerk der bundesweiten Volkshochschulen, werden bereits neue Wege beschritten. „Eine tolle Möglichkeit, um die Kursarbeit zu erweitern“, freut sich Gerd Heide. „Jeder Kursteilnehmer kann hier mitmachen.“

Als dritte Säule bezeichnete der VHS-Leiter die Offene Ganztagsschule. Die OGS bietet ergänzend zum planmäßigen Unterricht aber außerhalb der Unterrichtszeit an allen Unterrichtstagen Kursangebote und die Möglichkeit zum Mittagessen an. Die OGS Niebüll ist eine Besonderheit, weil hier eine Gemeinschaftsschule und ein Gymnasium gemeinsam eine Offene Ganztagsschule anbieten. Die Organisation der OGS hat die Volkshochschule übernommen. „Ein voller Erfolg“, so Gerd Heide. „Die OGS kann die Chancengerechtigkeit erhöhen, eine individuelle Förderung sowie die Vereinabrkeit von Familie und Beruf ermöglichen.“ Die „Schüler“ aus der Kommunalpolitik lauschten den Ausführungen konzentriert. Und Sie vernahmen, dass neue Kursleiter immer gesucht sind.