Ferien im Schleusenwärterhaus : Vivian und Manuel Stegmaier bieten einzigartiges Urlaubserlebnis am Deich

Ferien mit Meerblick: Mit Mut und Herz hat ein junges Wirtspaar zuerst das Gasthof Südwesthörn zu neuem Leben erweckt, nun haben sie das dortige Schleusenwärterhaus zum begehrten Ferienhaus ungebaut.

19. Juni 2020, 13:20 Uhr

emmelsbüll-horsbüll | Von Stuttgart nach Südwesthörn – das sind die geographischen Daten einer außergewöhnlichen Geschichte von zwei jungen Menschen mit Mut, Tatkraft und Kreativität. Mit diesen Eigenschaften haben Vivian und Manuel Stegmaier den Ort rund um die beschauliche Badestelle von Südwesthörn zu einem besonderen Ort gemacht.

Während eines Urlaubs entdecken im Jahr 2008 die Eltern von Vivian Stegmaier den damals seit zehn Jahren verwaisten, Reet gedeckten Gasthof von Südwesthörn, direkt hinter dem Deich, praktisch am Ende der nordfriesischen Welt gelegen. Sie berichten davon ihrer damals 19 Jahre jungen Tochter.

Geheimtipp

„Ich komme aus der Gastronomie, wir haben dann gesagt, wir ziehen ans andere Ende von Deutschland und kaufen das Gasthaus“, erinnert sich die junge Frau, die ihren schwäbischen Dialekt noch immer nicht verleugnen kann. Nachdem das Gasthaus wieder in Schuss ist, wird es im Jahr 2009 neu eröffnet.

Seitdem finden dort nicht nur zahlreiche Feiern und Sitzungen von Einheimischen statt, es ist im Sommer auch für Urlauber zu einem beliebten Ausflugsziel, zum Geheimtipp geworden. Einige übernachten zudem in den fünf Zimmern.

Doch damit nicht genug. Vor drei Jahren erwarb das junge Paar auch noch das neben dem Gasthof stehende alte Schleusenwärterhaus – ein historisches Gebäude des Küstenschutzes, erbaut im Jahr 1840 und unter Denkmalschutz stehend. Daran erinnert beim Blick auf das dreigeschossige Haus heute nicht mehr viel, an sich nur noch die äußere Form.

Corona-Krise zum Umbau genutzt

2019 begann die umfangreiche Sanierung, Isolierung, Renovierung. „Wir haben die Corona-Krise für einen konzentrierten Endspurt genutzt“, sagt Manuel Stegmaier. Unter anderem wurde noch ein Garten mit Terrasse angelegt. Seit der Aufhebung des Tourismusverbots Mitte Mai ist das rot gestrichene Ferienhaus in der Vermietung.

Mit Einrichtung und Lage haben die jungen Tourismus-Gastgeber einen Zeitnerv getroffen. „Täglich kommen mehrere Anfragen, die ich absagen muss. Das Haus ist bis in den Herbst hinein ausgebucht“, sagt Vivian Stegmaier – von Gästen aus Hamburg, aber auch aus Süddeutschland.

Anja werner

Und das, obwohl es in Südwesthörn sonst nur den Gasthof, die Badestelle, ein Sperrwerk und jede Menge Platz, Deich, Meer und Schafe gibt. „Genau das ist in der Corona-Zeit gefragt, besonders bei Großstädtern – der Platz, die Weite, die frische Luft“, sagt Manuel Stegmaier. „Die Gäste sind aber schon froh, dass es einen Gasthof gibt, wir bringen Essen auch ins Ferienhaus“, ergänzt seine Frau.

Platz und allen Komfort bietet auch das Ferienhaus Südwesthörn. Im Erdgeschoss ist eine geräumige Küche, ein großes Bad und eine Sauna untergebracht, im ersten Geschoss liegen drei Schlafzimmer mit jeweils zwei Betten und ein weiteres Bad. Das Highlight ist das Dachgeschoss, in dem sich das Wohnzimmer befindet.

Durch Gauben und große Dachfenster bietet es einen traumhaften Blick aufs Meer, auf die Inseln und Halligen und das Marschland. Eingerichtet ist das Ferienhaus im skandinavischen Stil - hell, freundlich, viel Holz, schlicht und doch hyggelig. Neue Technik (Fernseher/Homepage). „So dicht am Deich lässt sich in Nordfriesland sonst wohl nirgendwo Urlaub machen“, sagt Manuel Stegmaier. Viele der Gäste aus diesem Jahr wollen auch deswegen wieder kommen.

Das Ferienhaus wird also bestens genutzt. Wie steht das Gasthaus in der Corona-Krise da? „Auch uns sind alle Feste und Veranstaltungen weg gebrochen. Der Restaurantbetrieb läuft aber auf gleichem Niveau, da wir ihn von der Gaststube in den großen Saal verlegt haben“, sagt Vivian Stegmaier. Beliebt ist bei gutem Wetter natürlich auf die Terrasse.

Zu einsam ist es uns nicht, aber an den Wind mussten wir uns gewöhnen. Vivian Stegmaier

Ist es den Schwaben denn nie zu ruhig, zu einsam, auch nich im Winter mit seinen Stürmen und kurzen Tagen nicht? „Nein, wir haben gut zu tun, mussten uns aber an den Wind gewöhnen“, gesteht Vivian Stegmaier.

Das junge Paar, das im Alltag Gastwirtschaft und Vermietung alleine stemmt, hat auch schon weitere Pläne. Die Zimmer im Gasthof sollen modernisiert, zwei von ihnen gerne zu Ferienwohnungen umgebaut werden.

