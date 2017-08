Unfälle : Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Ellhöft

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Ellhöft | Auf der Grenzstraße in Ellhöft sind gestern Nachmittag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall vier Menschen leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein dänischer Hyundai in Richtung Flensburg. Dahinter fuhr ein Renault Laguna. In Höhe der Schulstraße setzte der Renault zum Überholen an, gleichzeitig bog der Hyundai nach links ab. Beide Fahrzeuge kollidierten, der Renault schleuderte gut 100 Meter weiter.

Die drei Frauen, die sich im dänischen Auto befanden, wurden alle leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. In dem Renault saß eine Familie mit einem Kind. Nach Zeugenaussagen soll der Vater mit dem Jungen in einem Fahrzeug von möglichen Bekannten, die an dem Unfall nicht beteiligt waren, jedoch hinter den Unfallfahrzeugen fuhren, in Richtung Flensburg weggefahren sein.

Die Mutter blieb an der Unfallstelle und wurde ebenfalls leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Vater meldete sich zu einem späteren Zeitpunkt und teilte mit, dass es ihm und dem Jungen gut gehe. Es ist derzeit unklar, wer den Renault gefahren hat und warum der Mann mit dem Kind weggefahren ist. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Leck unter der Telefonnummer 04662/891260 in Verbindung zu setzen. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn war nach zwei Stunden wieder frei.

von nt

erstellt am 22.Aug.2017 | 11:28 Uhr