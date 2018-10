Hilfstransport in Leck : Vier Tonnen Hilfsgüter verladen

Transportgruppe aus Leck bringt dringend benötigte Alltagsgegenstände und Bekleidung in die Partnerstadt nach Litauen.

02. Oktober 2018, 13:06 Uhr

Es ist nicht der erste Hilfstransport und sicherlich auch nicht der letzte, der sich dieser Tage Richtung Birštonas, der Partnerstadt Lecks, in Bewegung gesetzt hat. „Seit vielen Jahren, ich weiß gar nicht mehr so genau seit wann, organisiere ich diese Transporte“, erzählt Andreas Eschenburg.

„Wir fahren dieses Mal mit sieben Personen, um die benötigten Hilfsmittel an die dortige Sozialstation zu übergeben. Die verteilen das dann in Birštonas und den dazugehörigen Dörfern.“

Vier Tonnen sind es dieses Mal, die dank vieler Spender gesammelt und mit tatkräftiger Unterstützung einiger Jugendlicher des Hauses der Jugend, in Windeseile in den bereitstehenden Transporter samt Anhänger verpackt wurden.

Vom Rollator über Gehhilfen bis hin zu Bekleidung – allessamt Sachspenden, die von den Ärmsten der Armen in Litauen benötigt werden, wie Eschenburg erklärt.

Doch neben dem Hilfstransport steht für ihn auch der Informationsaustausch auf dem Programm. So soll der Jugendaustausch mit Leck und Birštonas für zukünftige Pfingstturniere um den Nospa Nordsee-Cup intensiviert werden. „Es wäre doch schön, wenn regelmäßig eine Jugendmannschaft an diesem traditionellen Fußballturnier teilnehmen würde. Einem Turnier, das seit Jahren einen hohen Stellenwert in Leck hat und über die Landesgrenze hinaus bekannt ist“, so Eschenburg. Darüber hinaus möchte er aber auch versuchen, eine Musikgruppe für die nächste „Bunte Meile“ während des Bürgerfestes 2019 zu besorgen. Themen, die er unter anderem bei der offiziellen Einladung in das Rathaus von Birštonas ansprechen möchte.

Pünktlich zum Wochenende wird die Gruppe dann wieder in Leck zurückerwartet.