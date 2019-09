Vier Millionen für Sporthalle

Abriss und Neubau der Südtondernhalle verzögert sich um Jahre – dafür werden zwei Drittel des Projekts öffentlich gefördert

27. September 2019, 12:46 Uhr

niebüll | Es geht um rund vier Millionen Euro, genauer gesagt um zwei Drittel von dieser Summe. Denn mit diesem hohen Betrag aus Töpfen der Städtebauförderung kann die Stadt nun für den Neubau der sanierungsbedürftigen Südtondernhalle rechnen. Der Preis dafür ist ein formal aufwendiges Verfahren und eine große Portion Geduld. Die Erläuterungen von Udo Schmäschke, Bauamtschef von Südtondern, während der Sitzung der Stadtvertreter am Donnerstagabend machen deutlich: Auf die Einweihung der neuen Halle, deren Abriss schon im Jahr 2016 beschlossen wurde, werden die Friedrich-Paulsen-Schule (FPS), der Sportverein und weitere Nutzer noch Jahre warten müssen.

„Dieses Warten wird sich aber lohnen – und zwar nicht nur mit Blick auf die hohe Förderung, sondern auch auf die Qualität der künftigen Halle“, sagt Udo Schmäschke. Die hohe Förderquote ist der Aufnahme dieses Hochbau-Projektes in das Städtebauförderprogramm zu verdanken, Dies macht aber eine europäische Ausschreibung notwendig. Diese startet, nachdem die Auslobungsunterlagen in Absprache mit der Schule, dem Sportverein und dem Haus der Jugend erstellt worden sind, bereits am 10. Oktober. Ab diesem Tag werden diese Unterlagen interessierten Architekturbüros für die erste Phase der Ausschreibung zur Verfügung gestellt. In dieser geht es um die Erarbeitung von Ideen und Grundkonzepten. Teil dieser Unterlagen ist auch die namentliche Nennung des Preisgerichts. Dieses besteht aus vier Fachpreisrichtern – Architekten aus Norddeutschland – und drei Sachpreisrichter der Stadt. Zu diesen wurden während der Sitzung Bürgermeister Wilfried Bockholt, CDU-Fraktionschef Bernd Neumann und der Bauausschussvorsitzende Holger Jessen (SPD) benannt. Zu deren drei Stellvertretern Robert Zimmermann (SSW), Reinhard Abel (FDP) sowie ein Vertreter des Kinder- und Jugendbeirats. „Auch die Vertreter können an allen Sitzungen teilnehmen, sind also immer auf dem aktuellen Stand“, erläutert Udo Schmäschke.

Zudem kündigt er bis zum 10. November ein Kolloquium in Niebüll an, bei dem interessierte Büros Fragen stellen können. Abgabeschluss wäre dann am 20. Dezember. Bis zum 30. Januar 2020 sollte dann das Preisgericht tagen und entscheiden, welche Entwürfe in die zweite Phase, in die Konkretisierung der Konzepte gehen sollen. Abgabe für diese Phase wäre der 13. März 2020. Danach sollen die Modelle der neuen Südtondernhalle auch ausgestellt werden. Das Preisgericht würde wieder um den 30. April tagen, um sich auf einen Siegerentwurf zu einigen. Diesen gelte es dann in einen Bauantrag zu gießen.

Wann könnte im optimalen Fall Baustart sein? „So zu Ostern 2021“, schätzt Udo Schmäschke. Die Einweihung der neuen Sporthalle könnte dann im Sommer 2022 erfolgen. Der schon mehrfach geplante Abriss des Altbaus rückt damit in die Ferne. In die bestehenden Halle wird bis dahin für Renovierungsarbeiten weiter investiert werden müssen. „Das machen wir aber permanent mit allen Hallen“, sagt Udo Schmäschke.

Eine intensive Schönheitskur steht auch für die große Sporthalle des Schul- und Bildungszentrums an, die der Stadt und dem Kreis gehört. Letztgenannter wird für dieses Bauprojekt verantwortlich sein. „Wichtig ist eine gute Abstimmung mit dem Neubau der Südtondernhalle. Gleichzeitig sollten immer zwei Hallen für den Schul- und den Vereinssport zur Verfügung stehen“, sagt Udo Schmäschke.

Der Bauamtschef gibt zu: „Das Prozedere ist zäh. Doch je größer der Rahmen ist, je mehr Alternativen geboten werden, desto nachhaltiger und qualitativ hochwertiger wird sich die neue Südtondernhalle präsentieren.“ Eine weitere positive Begleiterscheinung ist, dass nun auch zwei Drittel der Planungskosten gefördert werden. Diese werden sich laut Udo Schmäschke auf rund 40.000 Euro belaufen.