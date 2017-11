Grenzenlos Spielen in Niebüll : Viele wollten nur spielen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Niebüll | Der Kulturverein der dänischen Minderheit, Sydslesvigsk Forening (SSF), und die private Spielegruppe „Die Anderen“ veranstalteten am Sonnabend zum zweiten Mal das Event „Grenzenlos Spielen“. In den Räumlichkeiten der Niböl Danske Skole kamen insgesamt 200 begeisterte Spieler von drei bis 90 Jahren zusammen.

Der Grundgedanken des Spieletags, sagt Kim Petersen, Vorsitzender des SSF in Niebüll und natürlich selbst leidenschaftlicher Spieler, sei das Verhältnis der deutsch-dänischen Beziehung weiter zu stärken und auszubauen. Die Sprache läge an diesem Tag im Fokus und wie ließen sich Hemmungen und Barrieren besser überwinden, als bei einem gemeinsamen Spiel, das vielleicht auch noch für alle neu ist. Die Sprache ist kein Hindernis. „Spiele müssen nicht in einer bestimmten Sprache abgehalten werden“, sagt Kim Petersen.

In zwei Räumen konnten die unterschiedlichsten Spiele ausprobiert werden. Es konnte gefachsimpelt, erklärt und sich nach Belieben ausgetauscht werden. Von nervenaufreibenden Strategiespielen bis hin zu kindgerechten Spielen für die Kleinsten blieb kein Wunsch unerfüllt. Die vielen Anfragen des Vereins bei diversen Spieleverlagen fand große Beachtung und so kamen vielerlei Spiele zusammen, die man sich aussuchen und für eine Runde leihen konnte. Einkaufswelt Knudtsen brachte eine umfangreiche Auswahl an Spielen mit. Und auch der Spieleprofi von „Magische Welten“ aus Husum stand den Gästen zur Verfügung und beriet ausgiebig. 15 freiwillige Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf des Tages und das leibliche Wohl der Besucher. Kaffee, Kuchen und Brezeln gab es für einen Obolus und stillten den kleinen Hunger. Für den größeren gab es draußen einen Würstchenwagen.

Zur besonderen Freude des Vereins traf gegen 16 Uhr der bekannte Spieleautor Mac Gerdts ein. Im Gepäck sein neuestes Spiel „Trans Atlantic“, welches mit Spannung von einigen Spielefans bereits beäugt wurde, während Gerdts noch am auspacken war. „Trans Atlantic“ wurde auf der Spielemesse in Essen zum ersten Mal vom PD Verlag vorgestellt und stillt den Hunger vieler Fans von Mac Gerdts, die knapp vier Jahre auf ein neues Spiel von ihm haben warten müssen. Der gebürtige Hamburger erfreut seit 2005 regelmäßig seine Anhänger und ist in erster Linie Strategiespieler. „Trans Atlantic“ ist ein Wirtschafts-Strategiespiel mit historischem Hintergrund und maritimen Thema. Vor Ort erklärte Mac Gerdts, wie sein neues Spiel funktioniert und zog seine Zuhörer in den Bann.

Auch Vertreter von den Spieleverlagen Lookout und Asmodee waren mit Messeneuheiten nach Niebüll gekommen und entfachten den Spielewahn neu. Ein Augenmerk war auch das „Niebüll-Spiel“, welches von dem ortsansässigen Spieleautor Georg Rönnau entwickelt wurde. Dabei können Einheimische und Touristen interessante Orte der Kunst in Niebüll entdecken.

Lange Wartezeiten an den Spieletischen gab es nicht und jeder konnte problemlos Spielepartner finden. Ob man sich nun kannte oder nicht, spielte keine Rolle. Ganz gleich, ob deutsch oder dänisch während des Spiels gesprochen wurde, jeder war willkommen.Spiel und Sprache, Vereinsmitglieder und Gäste, Kinder und reife Erwachsene, Deutsche und Dänen – ein gemeinsames Spiel kann alle einen. Pünktlich um 17 Uhr wurden die Hauptpreise der Tombola verliehen. Mit jedem Eintrittsticket oder extra erworbenen Los war man dabei. Von Spielen, wie „Alte dunkle Dinge“, welches „Nicht so schlimm sei wie es sich anhöre“, meinte Kim Petersen, über Bücher und Adventskalender kamen viele großzügige Spenden zusammen. Das Highlight des Tages war allerdings ein stattlicher Präsentkorb gestiftet von Edeka Lück aus Niebüll. Die junge Dame, die das gute Stück gewann, konnte ihr Glück wohl kaum fassen. Alle überschüssigen Einnahmen aus Los- und Verpflegungsverkauf kommen direkt dem Kulturverein Sydslesvigsk Forening zu Gute.