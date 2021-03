E-Mobilität in Südtondern : Viele öffentliche E-Ladesäulen, aber bislang nur wenige Stromtankvorgänge in Leck

Die Stadtwerke Nordfriesland sprechen von einem Markt, der erst in einigen Jahren wachsen wird.

Leck | 29,99 Cent pro Kilowattstunde plus einmalig 58 Cent pro Ladevorgang: „Ein unschlagbar günstiger Preis“,wie Jan Schulz, Geschäftsführer der Stadtwerke Nordfriesland, den Gemeindevertretern in Leck in ihrer jüngsten Sitzung versicherte. Der Preis für den E-Auto-Strom gehöre zu den niedrigsten im ganzen Land. Weiterlesen: In Lecks Haushalt für 2021 klafft...

