Viele lokale Projekte gestartet

Agenda 2030 in Niebüll: Neue Broschüre der Stadt informiert über die lokale Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele

von Anja Werner

29. Dezember 2019, 15:09 Uhr

niebüll | Die eigene Stadt nachhaltig und zukunftsfähig zu gestalten, war schon immer und ist nach wie vor die Aufgabe der Stadtpolitik und der kommunalen Verwaltung. Die Vereinten Nationen haben 2015 mit der Agenda 2030 und den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen einen weltweiten Prozess initiiert, der von Beginn an auch die Bedeutung der kommunalen Ebene im Fokus hatte. Der Leitgedanke „Think global, act local“ ist lange bekannt und bringt diesen Ansatz auf den Punkt – auch in Niebüll.

In das lokale Bewusstsein rückt die Umsetzung der Ziele durch den Aufruf zur Teilnahme an der Workshopreihe „Global Nachhaltige Kommunen in Schleswig-Holstein“ – und vor allem auch durch den Start der Niebüller Kampagne „Halb so viel. Doppelt so gut!“ zur Vermeidung und Verringerung von Plastikmüll vor vier Jahren.

Seit dem ist viel passiert. Niebüll ist zunächst Fairtrade Town und dann Nationalpark-Partner geworden, dem Klimabündnis Nordfriesland beigetreten sowie dem Landesnetzwerk RAD S-H. Viele Einzelmaßnahmen wurden vor Ort gestartet.

Die Stadt hat, vertreten durch das Stadtmarketing, an der Workshopreihe „Global Nachhaltige Kommunen in Schleswig-Holstein“ teilgenommen. Diese wurde von der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) von Engagement Global in Kooperation mit dem Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung Schleswig-Holstein (MELUND), dem Städteverband Schleswig-Holstein, dem Gemeindetag Schleswig-Holstein und dem Bündnis „Eine Welt Schleswig-Holstein e.V.“ veranstaltet.

Als Ergebnis der Workshopreihe wurde im Herbst des vergangenen Jahres für die Stadt eine qualitative Bestandsanalyse aus 83 Dokumenten umgesetzt und die darin aufgeführten Planungen, Konzepte und Maßnahmen den Nachhaltigkeitszielen zugeordnet. Ein Papier mit Handlungsempfehlungen schloss diese Bestandsaufnahme ab.

Im nächsten Schritt wurde nun eine Broschüre erstellt, die ausschnittweise aufzeigt, welche Maßnahmen und Aktivitäten in einzelnen realisiert werden sollen. Ganz deutlich wird, dass Stadt und Verwaltung nicht losgelöst, sondern vor allem gemeinsam mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren in Niebüll – wie beispielsweise der Südtondern Tafel, den Schulen oder den Mitgliedern der Fairtrade-Gruppe – zusammenarbeitet.

Die Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele ist eine Querschnittaufgabe und soll Akteuren dabei helfen, ihre Planungen und Maßnahmen in Hinblick auf Nachhaltigkeit zu überprüfen, abzugleichen und auszurichten. In der Umsetzung werden die Kommunen in unserem Landkreis von einem Koordinator für kommunale Entwicklungspolitik beim Kreis Nordfriesland unterstützt.

Mit der Broschüre werden alle Interessierten eingeladen, die Umsetzung der Agenda 2030 vor Ort weiterhin aktiv mitzugestalten, in der Politik, in Vereinen und Organisationen oder im privaten Umfeld. Sie ist in einer Auflage von 500 Stück erschienen und liegt im Rathaus sowie in der Stadtbücherei zur kostenlosen Mitnahme aus. Auf der Internetseite www.niebuell.de steht sie zum Download zur Verfügung.