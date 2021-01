Viel zu tun in Risum-Lindholm

Baumaßnahmen, Ortsentwicklung, Schulsanierung, LED-Beleuchtung, Pflanzungen: In der Gemeinde steht 2021 einiges auf der Agenda

07. Januar 2021, 18:22 Uhr

Risum-Lindholm | Bürgermeister Hans Bruhn hat für das Jahr 2021 eine Menge vor. Erst einmal kommt ein Bruch der Gewohnheiten: „Wir werden im Januar, der Situation angepasst, unsere Tradition des Neujahresempfangs unterbrechen müssen.“ Daher wendet sich Bruhn in diesem Jahr im Namen der Gemeindevertretung und als Bürgermeister mit einem etwas längeren Schreiben an die Bürger mit einem Überblick über die Geschehnisse des aktuellen Jahres und den Vorhaben der Gemeinde für das kommende Jahr.

„Es wurde in diversen Veranstaltungen ein Ortsentwicklungsplan für die Gemeinde Risum-Lindholm erarbeitet. Viele Bürger haben ihre Ideen und Gedanken zur Ortsentwicklung eingebracht. Vielen Dank für diese Unterstützung!“ so Hans Bruhn. „Sobald die Situation es zulässt, wird das Ergebnis den Bürgern vorgestellt.“

Er freut sich über die Dorf-Entwicklung, die überall Spuren hinterlässt: „Das Baugebiet Eekerkuuch ist fertig erschlossen und die ersten Häuser stehen vor der Fertigstellung. Der Parkplatz der Friesenhalle wurde umfangreich saniert.“ Weiterhin seien zwei E-Ladesäulen in der Gemeinde installiert worden, eine auf dem Parkplatz an der Friesenhalle und eine Säule auf dem Gelände der „Alten Risumer Schule“. In der Nis Albrecht-Johannsen-Schule erfolgten umfangreiche Brandschutzmaßnahmen sowie im Bereich der digitalen Teilhabe weitere Maßnahmen umgesetzt. Für die Risumer Wehr sei ein neues Feuerwehrfahrzeug in Auftrag gegeben worden.

Der Bürgermeister blickt nach vorn: „Anfang Januar wird mit dem Ausbau des Legerader Weges begonnen. Die Maßnahme soll Mitte des Jahres fertiggestellt sein.“ In den Sommerferien 2021 sind Sanierungsmaßnahmen in den Fluren der Schule vorgesehen. Im Rahmen der Neugestaltung des Schulhofes sei es geplant, ein Multisportfeld auf dem Rasen an der Schule für den Schulbetrieb sowie für den Bereich der Offenen Ganztagschule einzurichten.

Das Netz der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde wurde bereits erweitert. „Im Frühjahr steht die Umrüstung auf LED-Leuchtkörper an. Umgesetzt wird die Maßnahme im ersten Schritt für die Bereiche Maasbüll bis Fraschlönj, Läiged und Legerade“, so der Bürgermeister.

Die Umwelt steht im Fokus: Im kommenden Jahr werden die Bereiche Oberflächenentwässerung und Straßensanierung besondere Aufmerksamkeit erfordern. „Die Anpflanzungen von Obstbäumen und heimischen Gehölzen werden weiter fortgesetzt“, berichtet Hans Bruhn. Und auch an die Tierwelt wird gedacht: „Durch die freundliche Unterstützung eines Mitbürgers haben wir jetzt mehrere neue Storchennester in unserem Gemeindegebiet“, freut sich der Bürgermeister abschließend.