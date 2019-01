Zeugen gesucht : Versicherungsschild eingeschlagen: Sachbeschädigung in Leck

Am Montagabend hat ein Unbekannter in Leck mutwillig ein Hinweisschild zerstört. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

von Dorthe Arendt

08. Januar 2019, 14:20 Uhr

Leck | Die Polizei in Leck teilt mit: Am Montagabend, 7. Januar, 20.40 Uhr, wurde ein Hinweisschild einer örtlichen Versicherungsagentur in der Flensburger Straße in Leck durch einen unbekannten Täter mutwillig durch Einschlagen beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Täter entfernte sich nach der Tat rasch zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine Anwohnerin beobachtete Tat und Täter und verständigte die Polizei. "Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Person führte leider nicht zu einer Täteridentifizierung vor Ort", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der männliche Täter wurde folgendermaßen beschrieben: 1,80 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt, schlanke Statur, bekleidet mit dunkler Lederjacke-/blouson und dunklem Basecap. Wer Hinweise zu der gesuchten Person mitteilen kann oder selbst etwas zur Tat beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Polizei Leck unter Telefon 04662/89126-0 in Verbindung zu setzen.