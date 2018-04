Verschönerung auf Sparflamme

Lecker Verein hält die Maßnahmen derzeit auf einem Mindestmaß, um größere Projekte umzusetzen

shz.de

24. April 2018, 07:26 Uhr

Die Aktivitäten des Verschönerungsvereins Leck und Umgebung von 1881 halten sich in Grenzen – aber aus gutem Grund. „Wir haben uns einen Sparzwang auferlegt, um größere Projekte realisieren zu können“, begründete Vorsitzender Dieter Feddersen auf der Jahresversammlung. Gemeint ist damit vor allem die weitere Gestaltung des neuen Bürgerparks. Dass trotzdem kein Stillstand entsteht, davon zeugen kleinere Projekte.

Sichtbares Zeichen des rührigen Vereins sind die leuchtenden, gelben Narzissen an den Ortseingängen. Rund 90 000 dieser Frühlings-Boten wurden seinerzeit in die Erde gesetzt. Gern möchte der Vorsitzende 10 000 Zwiebeln nachpflanzen lassen, will die Aktion aber aufschieben. „Die B 199 soll in absehbarer Zeit saniert werden. Das warten wir ab.“

Wie im Vorjahr soll auch das „Tor zur Welt“, die Süderbrücke, mit bunten Sommerblumen geschmückt werden. „Das ist zwar ein erheblicher Kostenfaktor, erfährt aber positive Rückmeldungen von den Bürgern“, meinte Dieter Feddersen.

Das derzeitige Vorzeigeprojekt des Vereins ist der Bürger- und Erlebnispark am Kemper Graben. Der damalige Ministerpräsident Peter Harry Carstensen hatte ihn 2006 mit der Pflanzung einer Eiche eingeweiht. Inzwischen wachsen auf sieben Hektar rund 420 Bäume und Sträucher. „90 Prozent davon haben Bürger gespendet“, klärte der Vorsitzende auf. Bereits in diesem Frühjahr soll das Wegesystem erweitert werden: Ein neuer Wanderweg wird vom Parkplatz in die Senke und dann links zum Hauptweg angelegt. Die Kosten sind mit 12 000 Euro angesetzt. Dank zwei großzügiger Sponsoren (VR-Bank: 1000 Euro; eine 1200-Euro-Privatspende) wird noch in diesem Jahr das bereits angelegte Platanen-Rondell verschönert. In dessen Mitte soll eine Kugel-Robinie gepflanzt und eine Rundbank aufgestellt werden.

Zwölf Jahre ist das Areal jung. „Wir brauchen mindestens 20 Jahre für die Herstellung solch einer Parkanlage. Erst dann können wir sie der Gemeinde als Geschenk übergeben“, holte Dieter Feddersen aus. Genau so hätten es seine Vorgänger mit dem Augarten, Kaiserhain, Oster- und Westerholz gemacht. Insgesamt habe der Verschönerungsverein bisher 100 000 Euro für den neuen Park im Norden der Gemeinde ausgegeben, hieß es weiter. Man brauche mindestens weitere 50 000 Euro unter anderem für das Anlegen eines Naturteiches in dem Areal, wo einst auf einer Eisfläche Schlittschuh gelaufen werden konnte.

Ein anderer Wunsch ist, die alte Kleingartenfläche mit in den Park einzubeziehen. Dazwischen liegt allerdings „Kirchenland“, was eine Vergrößerung verhindert. Dieter Feddersen bedauerte, dass man nicht miteinander ins Gespräch komme. Positiv wertete er dagegen die Bepflanzung auf den Plätzen in und entlang der Hauptstraße: „Die Mitarbeiter des Bauhofes machen das hervorragend!“

Der Vorsitzende Dieter Feddersen bleibt an der Spitze des Vereins. Dafür stimmten die Anwesenden bei den Wahlen. In ihren Ämtern bestätigt wurden Kassenwart Peter Herrmannsen sowie die Beisitzer Erko Carstensen, Walter Rathkens und Maike Feddersen. Der neue Beisitzer heißt Florian Krebs.