Verregneter Herbstmarkt

Heute wird auf der Festwiese in Leck der Familientag und ein großes Feuerwerk geboten

Avatar_shz von shz.de

13. Oktober 2019, 14:42 Uhr

leck | Schauriges Wetter und weniger Attraktionen machten bisher dem Herbstmarkt zu schaffen. Auf der Festwiese vor dem Rathaus soll es aber heute wieder richtig rund gehen. Die Schausteller werben am Familientag mit ermäßigten Preisen und verwöhnen die Besucher heute Abend nach Einbruch der Dunkelheit – höchstwahrscheinlich zum letzten Mal in der traditionsreichen Geschichte – mit einem Höhenfeuerwerk.

Mit dem Jahrmarkt in Leck ist das so eine Sache: In den vergangenen Jahren schrumpften das Areal wie die Zahl der Schausteller – und dann die der Besucher. Riesige Lücken taten sich auf. Dass das besser geht, bewies der Frühjahrsmarkt und erntete Lob für ein tolles Angebot, einen guten Aufbau und eine super Atmosphäre. Die Vorfreude auf den herbstlichen Jahrmarkt war groß. Doch das änderte sich schnell beim Betreten des Rummels. Wieder große Lücken, ein total neuer Aufbau, scheinbar verbreiterte Gehwege, auf denen sich zumindest am Sonnabend die Besucher fast verloren fühlten. „Das ist schön übersichtlich. Da habe ich meine Kinder immer im Blick“, suchte ein Papa nach Positivem.

Lars Clausen, 2. Vorsitzender des Schaustellerverbandes Westküste, erklärte: „Ein Textil-Stand wurde nicht aufgebaut und kurzfristig abgesagt hat der Betreiber eines Laufgeschäfts. Er hat kein Personal gefunden“. Dieses Problem hätten also nicht nur Unternehmer, sondern auch Schausteller. Als zweites Manko komme hinzu, dass immer weniger Vergnügungswillige immer weniger Geld auf dem Markt ausgeben. „Aus diesem Grund baut beispielsweise der „Breakdancer“-Inhaber seit zwei Jahren sein Geschäft nicht mehr in Leck auf. Es lohnt einfach nicht mehr“, führte Lars Clausen als Beispiel an. Er bedauerte, dass sintflutartige Wolkenbrüche insbesondere am Freitag das Geschäft vermiesten, am Sonnabend blieb es nachmittags trocken, so lockte der Markt schon wesentlich mehr Leute an. Gestern machten Klein und Groß einen Bummel über den Rummel, schauten in die geöffneten Geschäfte in der Hauptstraße hinein und schlenderten über den Landmarkt auf dem Kirchplatz. Insgesamt verführte das Dreierlei-Erlebnis Besucher aus nah und fern und bescherte dem Ort ein quirliges Treiben.

„Bitte einsteigen“ heißt es heute am letzten von vier tollen Tagen auf dem Herbstmarkt. Jeweils zwei Fahrgeschäfte für Erwachsene und Kinder laden dazu ein. Daneben gibt’s natürlich viel zu gucken und zu schlemmen. Einen Schlusspunkt setzt schließlich das große Feuerwerk, dessen Kosten sich der örtliche Handels- und Gewerbeverein mit den Schaustellern teilt. Es laufen Bestrebungen, dieses Feuerwerk aus Umweltschutzgründen zum letzten Mal zu zünden. „Von uns aus kommt diese Initiative nicht. Von 30 Märkten werden 15 mit einem Feuerwerk beendet. Für uns ist das gut, denn es zieht Leute auf den Markt“, überlegte Lars Clausen. Sein Wunsch ist: „Kommt zum Bummeln, kommt zum Amüsieren, damit die Schausteller wieder zu euch kommen wollen.“