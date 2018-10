von Redaktion Nordfriesland

23. Oktober 2018, 13:35 Uhr

Der TSV Achtrup

veranstaltet am Dienstag, 30. Oktober, in der Zeit von 18 bis 20.30 Uhr in der Sporthalle Achtrup eine Halloween-Party für alle gruselig verkleidete Kinder ab sieben Jahren. Ein Beitrag für das „Gruselbuffett“ ist sehr willkommen. Um Anmeldung wird gebeten bei Christa unter der Telefonnummer 04662/1476.