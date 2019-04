Zeugenaufruf Leck : Verkehrsunfall mit Pferdetransporter

Nach einem Verkehrsunfall in Leck sucht die Polizei jetzt nach Zeugen.

von Inga Gercke

11. April 2019, 16:57 Uhr

Leck | Am Donnerstag, 11. April, gegen 10.45 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Leck zu einem Verkehrsunfall.

Ein Pferdetransporter berührte einen entgegenkommenden weißen Kleinlastwagen. Zeugen des Verkehrsunfalls sowie der Fahrer des weißen Kleinlastwagens werden gebeten, sich bei der Polizei Leck unter Telefonnummer 04662 891260 zu melden.

