Verkehrsinseln fallen im Infrastruktur-Ausschuss durch

Die Anwohner des Kokkedahler Wegs wünschen sich eine Verkehrsberuhigung in ihrer Straße / Lokalpolitiker wollen andere Möglichkeiten prüfen

13. September 2020, 15:18 Uhr

LECK | Dem Wunsch der Anlieger, im Kokkedahler Weg Inseln zur Beruhigung des fließenden Autoverkehrs einzurichten, teilten die Mitglieder im Infrastruktur- und Umweltausschuss nicht. Doch das ist nur eine Empfehlung, das Thema wird in dieser Woche auch im Finanzausschuss diskutiert werden. Die endgültige Entscheidung hat die Gemeindevertretung Ende des Monats zu fällen.



Immer wieder Beschwerden über Raser





Immer wieder gab es Beschwerden und Klagen über die Raserei im Kokkedahler Weg. Per Unterschriftenliste forderten die Anwohner, Verkehrsinseln zu installieren. Die Verwaltung reagierte und führte im vorigen wie in diesem Jahr Geschwindigkeitsmessungen in dieser 30er-Zone durch – zum einen ohne Einengungen und andererseits mit provisorisch eingerichteten Einengungen.

Bürgermeister Andreas Deidert erläuterte die Vorher-Nachher-Profile und kam zu dem Resultat: „Die Spitzengeschwindigkeiten haben ein wenig abgenommen, doch ein durchschlagender Effekt konnte nicht erzielt werden“. In der Vorlage wird der Einbau von festen Einengungen allerdings empfohlen.

Die Kosten für eine Pflanzinsel werden mit 3000 Euro pro Stück angegeben und insgesamt fünf Pflanzinseln favorisiert. „Wir liefern das Zahlenwerk, die Daten und Fakten. Entscheiden muss die Politik“, gab der Bürgermeister den Weg frei für die rege Diskussion.

Der Kokkedahler Weg sei nicht nur ein Zubringerweg, sondern auch eine Durchgangsstraße zu anderen Wohngebieten, hieß es beispielsweise. Inseln seien problematisch, insbesondere für die Durchfahrt von Feuerwehr und Schnelltransporten, monierte Klaus Schmidt (UWL). „Kann man nicht mit anderen Mitteln versuchen, eine Beruhigung hereinzubekommen und nicht gleich große feste Bauwerke erstellen?“, hinterfragte er.



Auch Schweller nicht die Lösung des Problems





Bürgervorsteherin Sabine Detert (CDU) wusste aus Erfahrung, dass die geplante Variante ein gefährliches Pflaster für Radfahrer sei. Ob man geprüft habe, zum Beispiel Schweller einzubauen oder Fahrradwege einzuzeichnen, wollte Ausschussvorsitzender Roland Mader (CDU) wissen. Das verneinte der Bürgermeister: „Weil die Anwohner sich diese Inseln wünschen“.

Das Thema Schweller wurde diskutiert, aber bei der Verkehrsschau beiseite gewischt: Der Lärm würde beim Abbremsen und Beschleunigen zunehmen.

Das Problem sei erkannt, man nehme die Anlieger ernst und werde ihre Sorgen nicht vom Tisch fegen, sagte Ingrid Marcussen-Kressin (CDU). „Es gibt Beratungsbedarf, welche Möglichkeiten es noch gibt und wie hoch die Kosten dann sind“, hieß es weiter.

Klaus Schmidt sprach für seine Fraktion: „Wir werden nicht für die Pflanzinseln stimmen, weil unsere Bedenken größer sind als die Vorteile“. Auch Hans-Martin Petersen (SPD) klinkte sich in diesen Tenor ein: „Wir sind nicht generell dagegen, aber zu diesem Zeitpunkt“.

Die Politiker stimmten letztendlich alle gegen das Vorhaben. Die provisorisch eingerichteten Verkehrsinseln werden allerdings bleiben, bis die Gemeindevertreter das letzte Wort gesagt haben.