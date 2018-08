Zeugen gesucht : Verkehrschild umgefahren

In Ladelund wurde auf einer Verkehrsinsel ein blaues Verkehrszeichen mit einem weißem Pfeil darauf umgefahren. Am verursachenden Fahrzeug müsste laut Polizei „nicht unerheblicher Schaden“ entstanden sein.

von Dorte Arendt

19. August 2018, 17:36 Uhr







Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall, dessen Tatzeitpunkt sich bisher nicht genau festlegen lässt: In der Zeit vom Mittwoch, 8. August, bis Mittwoch, 15. August, wurde in Ladelund im Einmündugsbereich Dorfstraße/Schulstraße auf einer Verkehrsinsel ein blaues Verkehrszeichen mit einem weißem Pfeil umgefahren. „Der Verursacher entfernte sich. Anhand der Spuren dürfte der Schaden am Verursacherfahrzeug nicht unerheblich sein“, teilt die Polizei mit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Leck unter der Telefonnummer 04662/ 891260 zu melden.