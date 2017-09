Vereins-Vielfalt beim Familientag

vergrößern 1 von 1 Foto: prenzel 1 von 1

Es geht um die Vielfalt der Vereine, wenn die Stadt Niebüll am Sonntag, 17. September, von 11 bis 17 Uhr zum Familien-Einkaufs-Sonntag einlädt. Auch dieses Mal steht das Einkaufsvergnügen unter einem besonderen Stern. Das Motto lautet „Tag der Vereine“ – denn genau die machen Niebüll stark. „Wir freuen uns über die große Resonanz“, sagt Renate Hartwig, Organisationswartin des Handel- und Gewerbevereins.

„Die unterschiedlichen Niebüller Vereine werden sich mit vielen Aktionen und Aktivitäten präsentieren. Dabei erfahren die Besucher nicht nur, welche Angebote es gibt, sondern auch, wie ihre Arbeit im Hintergrund funktioniert.“ Natürlich ist der Traditionsverein Rot-Weiß Niebüll dabei, aber auch der Gebrauchshundeverein, der Kneippverein oder die Jugendfeuerwehr. Gerade die Jugend soll über die Präsentation zum Mitmachen aktiviert werden – natürlich auch die Älteren. Es gibt viele Attraktionen: Erstmals wird das „WestWind Orchester Südtondern“ auftreten. Charmante Besonderheiten gehören zum Konzept. So verteilt der Verschönerungsverein wieder Scilla-Blumenzwiebeln, die im Frühjahr blau in allen Gärten blühen.

Kurz vor der Bundestagswahl stellen sich natürlich auch die politischen Parteien dar, denn Nachwuchs wird überall gesucht. THW, DLRG und DRK sind vor Ort, die Südtondern Tafel berichtet über ihre Arbeit – es soll ein toller, bunter Tag werden. Bei Frisia Historica können sich die Besucher unter der Eiche auf dem Rathausplatz im Bogenschießen und Beilwerfen versuchen.

Natürlich gibt es auch die Klassiker Bungeespringen und Hüpfburg. Die teilnehmenden 40 örtlichen Vereine, Einrichtungen und Institutionen werden viele Besucher in die Innenstadt locken. In den Vorjahren besuchten Tausende Gäste aus Niebüll und Umgebung den Aktionstag. Die Ehrenamtlichen der Vereine machen deutlich, wie lebendig Niebüll ist – und wie wichtig die Ehrenamtlichkeit ist. „Nicht alles lässt sich per App erledigen“, sagt Gerd Neumann vom HGV-Werbeausschuss.

In diesem Jahr gibt es eine Änderung: Der verkaufsoffene Sonntag begann sonst mit einem ökumenischen Zeltgottesdienst auf dem Rathausplatz aller fünf in der Stadt vertretenen Kirchen. „Ein Zelt haben wir diesmal nicht“, sagt die HGV-Organisationswartin. Grund: „Die Kosten laufen uns davon.“ Alle anwesenden HGV-Vertreter wie Andreas Kusserow (Beisitzer im Vorstand und Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit) sowie Gerd Neumann sind wie Renate Hartwig guten Mutes, dass das Wetter wieder mitspielt. Holger Heinke wies darauf hin, dass Niebüll am verkaufsoffenen Sonntag seine dreidimensionale Stadtansicht – ein Tastmodell – bekommt. Eine Attraktion direkt vor der Stadtbücherei, die den Rathausplatz weiter aufwertet. „Zeit mal stehen zu bleiben, ideal für alle Passanten – Einheimische, Tagesgäste oder Touristen, sie können dabei ins Gespräch kommen“, sagt Holger Heinke. Primär Menschen mit Sehbehinderungen werden sich durch das Betasten des Modells besser orientieren können. Die Miniatur-Nachbildung zeigt die wesentlichen Teile Niebülls vom Bahnhof bis zur Mühlenstraße beziehungsweise von der Marktstraße inklusive Schulen bis zum Osterweg. Man kann alles im wahrsten Sinne des Wortes „begreifen“. Angefertigt hat das 160 mal 90 Zentimeter große Tastmodell im Maßstab 1:650 Egbert Broerken mit Sohn Felix. Letzterer griff im April noch Anregungen auf, so werden auch Deezbüller Gebäude integriert. Die Idee der örtlichen CDU kostete 33 000 Euro. Gesammelt wurde per Flyer. Einen großen Teil der Summe spendete der unlängst verstorbene Mäzen Klaus Müller. „Ein Highlight am Vormittag – man darf gespannt sein“, erklärt Holger Heinke. Die Einweihung findet um 11.30 Uhr statt, mit einer Rede des Bürgervorstehers Uwe Christiansen. Felix Broerken wird auch dabei sein und Auskünfte geben. „Insgesamt wird es ein besonders spannender Familien-Einkaufs-Sonntag“, ist sich Renate Hartwig sicher.