Bilanz : Verein blickt auf vergangenes Ringreiterjahr

vergrößern 1 von 1 Foto: Christiansen 1 von 1

Süderlügum | Seit dem Jahre 2005 leitet Johannes Jacobsen die Geschicke des Ringreitervereins Süderlügum II und Umgebung. Bei der jüngsten, nur spärlich von den Mitgliedern besuchten, Jahreshauptversammlung im Gemeindehaus wurde er nun für weitere vier Jahre einstimmig als erster Vorsitzender in seinem Amt bestätigt. Auch die bisherige Kassenwartin Lisa Bossen wird für weitere vier Jahre die Finanzen des Vereins regeln. Kassenprüfer bleiben Mara und Jens-Uwe Carstensen.

Eine nette Geste hatte sich der Vorstand einfallen lassen, indem man Bernhard Ohlsen, der über viele Jahre sehr aktiv im Verein mitgearbeitet hatte, zum Ehrenmitglied ernannte. Zu Beginn der zügig abgewickelten Tagesordnung ließ Reitchefin Sabine Bossen das abgelaufene Reiterjahr noch einmal Revue passieren. Es begann mit dem Hallenringreiten, dass die Chefin selbst als Siegerin beendete. Das Sommerfest mit dem Vereinsringreiten, bei dem Lisa Bossen als neue Königin hervorging, hätte besser besucht sein können, wie angemerkt wurde.

Eine Mannschaft nahm am Pokalringreiten mit den Nachbarvereinen in Neukirchen teil, wo sowohl in der Mannschafts- wie auch in der Standartenwertung jeweils der dritte Platz erreicht werden konnte. Viel Spaß brachte den Beteiligten das Fahrradringstechen für alle Altersgruppen auf dem Hof von Klaus-Peter Bossen. Hier gelang es Sven Nielsen den Wanderpokal des Vereins im dritten Jahr hintereinander zu gewinnen. Der Dank, auch vom Vorsitzenden, galt allen Helfern und Sponsoren. Nicht zufrieden war man mit der Entwicklung der Vereins-Finanzen. So werden für die Zukunft Einsparungspotentiale gesucht.

Der für das Vereins-Material genutzte Bauwagen wird immer maroder, wie der stellvertretende Vorsitzenden Klaus-Peter Bossen berichtete. Deshalb soll in einem Arbeitsdienst im kommenden Winter eine Sanierung erfolgen und gleichzeitig die Materialien auf Vordermann gebracht werden, zumal der Verein im nächsten Jahr eventuell Ausrichter des Pokalringreitens am 14. Juli sein könnte.

Auch die weiteren Termine für 2018 wurden schon bekannt gegeben: Hallenringreiten im April, Sommerfest mit Vereinringreiten am 2. Juni und Fahrradringstechen am 27. Juli.