Polizei Leck : Verdacht auf Diebstahl: Neun Angelruten ohne Besitzer

Die Polizei Leck hat diverse Fischfanggeräte sichergestellt.

19. November 2020, 11:21 Uhr

Leck | Wer vermisst eine oder mehrere Fischfanggeräte? Am Montag, 16. November, wurden in Leck neun Angelruten durch die Polizei sichergestellt. „Es besteht der Verdacht, dass diese Ruten aus einem Diebstahl stammen“, heißt es in einer Mitteilung.

Ein Abgleich mit den angezeigten Taten habe nicht zum Erfolg geführt. Der Geschädigte wird gebeten sich bei der Polizei in Leck, Telefon 04662/891260, zu melden.