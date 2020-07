Ladelunder Springtage : Veranstaltung erstreckt sich über vier Tage: Erstes großes Turnier in Ladelund trotz Corona

Eine Reit-Veranstaltung hat es in dieser Größenordnung in Ladelund bisher nicht gegeben.

19. Juli 2020, 16:54 Uhr

Ladelund | „Unser Verein ist überwältigt vom Interesse seitens der Reiter, was auch stark mit dem neu geschaffenen Veranstaltungsplatz mit idealen Wettkampfbedingungen zusammenhängt“, informiert Rita Cordsen Tuschke, Ausbildungsbeauftragte des Reit- und Fahrvereins Wilhelminenhof in Ladelund.

„Aufgrund der Nachfrage wurde die Veranstaltung auf vier Tage ausgedehnt, um auch die Anwesenheitszahlen wegen der Bestimmungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Grenzen zu halten.“

Erstmals ein reines Springturnier

Das erste große Turnier auf dem neuen „Ebbe-Flut-Reitplatz“ des Vereins beginnt am Donnerstag, 23. Juli nachmittags und endet am Abend 26. Juli. Die Veranstaltung ist erstmals ein reines Springturnier, das es in dieser Größenordnung in Ladelund bisher nicht gegeben hat.

Als Veranstaltungsgelände stehen 30.000 Quadratmeter zur Verfügung. Der Zuschauerbereich ist bestuhlt. Sollte sich die Coronalage nicht ändern, erlaubt der Kreis Nordfriesland gemäß Veranstaltungsstufenplan für dieses hochklassig besetzte Turnier bis zu 500 Zuschauer.

Abstand ist Pflicht

Es gelten für alle Zuschauer und Teilnehmer die gängigen Abstands- und Hygieneregeln. Masken sind mitzuführen und bei Bedarf zu tragen. Gastronomie ist vorhanden.

Einer der zahlreichen Höhepunkte wird sicher das Springen der Klasse S**, dem Großen Preis der VR Bank Nord eG mit etwa 60 Teilnehmern werden. „Auch findet auf unserem Turnier die Sichtung für die Deutschen Jugendmeisterschaften“, so Rita Cordsen-Tuschke weiter.

Dem Verein ist es ein großes Anliegen, sowohl den regionalen Reitern als auch Spitzenprofis optimale Startmöglichkeiten zu bieten. Rita Cordsen-Tuschke, Reit- und Fahrverein Wilhelminenhof

„Demzufolge sind die erfolgreichsten Junioren und jungen Reiter des Landes am Start. Ebenfalls am Start werden auch der Deutsche Hallenmeister Jan Meves sowie viele renommierte und regionale Reitställe sein.“

Rita Cordsen-Tuschke betont, dass es dem Verein ein großes Anliegen sei, sowohl den regionalen Reitern als auch Spitzenprofis optimale Startmöglichkeiten zu bieten.

Dank an Sponsoren und Helfer

„Der RuFV Wilhelminenhof Ladelund dankt den vielen treuen Sponsoren, Helferinnen und Helfern, die es überhaupt erst ermöglichen – gerade in Zeiten wie diesen – eine Veranstaltung dieser Größenordnung durchzuführen“, so Rita Cordsen-Tuschke.

Den Anfang machen am am Donnerstag am Spätnachmittag die regionalen Prüfungen. Freitag werden tagsüber die jungen Pferde in Springpferdeprüfungen der Kl. A-M im Mittelpunkt stehen, im Abendprogramm stehen die Amateure in den Hunterprüfungen im Vordergrund.

„Hier geht es um die Qualifikation des Balios Hunter Cup. Sonnabend und Sonntag wird Sport auf höchstem Niveau geboten, krönender Abschluss ist am Sonntagnachmittag die Springprüfung der Klasse S** mit Stechen“, fasst Rita Cordsen Tuschke weiter zusammen.