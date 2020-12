Störung der Totenruhe : Vandalismus auf Lecks Friedhof: Zeugen gesucht

Es wurden Gräber verunstaltet und das Dach eines neu errichteten Pavillons am Urnenplatz zerstört.

11. Dezember 2020, 13:31 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen: Einer Mitteilung zufolge haben sich zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, Unbekannte der Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung auf dem Friedhof Kirchhofstraße in Leck schuldig gemacht.

Im Einzelnen sind laut Polizei bis dato folgende Sachverhalt bekannt: Bei einem gerade neu errichteten Pavillon in der Nähe des Urnenplatzes wurde offensichtlich das maßgefertigte Stoffdach herunter gerissen und an drei Stellen angezündet. Der Sachschaden beziffert sich auf zirka 2000 Euro. Bei einer Grabstelle wurden die Blumen aus dem Grab gerissen und eine Lichterkette zerstört", heißt es weiter in der Polizeimeldung.

Zeugen oder Geschädigte gesucht

Es sei nicht auszuschließen, dass weitere Gräber verunstaltet worden sind. Deshalb werden eventuelle Zeugen oder aber weitere Geschädigte gebeten, sich entweder bei der Polizei Leck (04662-891260) oder bei ihrer zuständigen Polizeidienststelle zu melden, um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat zu geben oder die Sachbeschädigung anzuzeigen.