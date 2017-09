Dorfgeschichte : Uphusum stellt Dorf-Chronik vor

vergrößern 1 von 1 Foto: Christiansen 1 von 1

von Hans-Werner Christiansen

erstellt am 19.Sep.2017 | 03:50 Uhr

Uphusum | „Was lange währt - wird endlich gut“ Dieses alte Sprichwort passt genau zu der Dorf-Chronik der Gemeinde Uphusum, die nun nach über zehnjähriger Vorbereitung unter reger Anteilnahme der Bevölkerung im Dorfgemeinschaftshaus vorgestellt wurde. Bürgermeister Helmut Stender sprach dem ehrenamtlichen Chronik-Team und allen Helfern einen besonderen Dank aus für den persönlichen Einsatz und die Beharrlichkeit. Er sprach von einer fantastischen Idee, die von einer kleinen Gruppe Uphusumer Bürger unter der Leitung der damaligen Bürgermeisterin Magdalene Breckling entwickelt und hartnäckig verfolgt wurde.

Nach einem Aufruf beim Bürgerfrühstück zur Chronik-Erstellung kamen 16 erwartungsfrohe Menschen in den Feuerwehrraum zum ersten Treffen am 3. Februar 2007. Sie hatten zwar keine Ahnung davon, wie so eine Chronik erstellt werden kann, dafür waren jedoch der Ehrgeiz und die Neugier umso größer. Eine große Hilfe sei der Historiker und Heimatforscher Albert Panten gewesen, ohne dessen geballtes Fachwissen die Chronik sicher nicht zustande gekommen wäre, sagte Bürgermeister Stender.

Mit einer Sondererlaubnis wurden Grundbücher, Kirchenbücher und Aufzeichnungen damaliger Lehrer und Pastoren durchstöbert, die zum großen Teil noch in alter Schrift verfasst waren. An alle Haushalte in Uphusum verteilte das Chronik-Team Fragebögen und sammelte wertvolle Daten, Zahlen, Fakten und Erkenntnisse. „Für unsere monatlichen Treffen überraschte Magdalene Breckling uns jedes mal mit einem neuen Kuchen“, schmunzelte Helmut Stender. „Das trug zu einer lockeren Atmosphäre bei, um die oft trockenen Themen besser anzugehen.“

Von allen Gebäuden in der Gemeinde wurden Fotos gefertigt, große Mengen von alten Bildern aus dem Dorfleben zusammengetragen, für den Computer eingescannt, bearbeitet und mit Berichten kombiniert. Nach Zusammenstellung und umfangreicher Korrekturlesung ging der Vorentwurf zur Druckerei. Nach mehrmaligem Komplettabgleich konnte das Buch dann in einer Auflage von 400 Stück geliefert werden.

Die Gemeinde Uphusum hat die Chronik-Arbeit mit einem Zuschuss unterstützt und sorgt dafür, dass das Buch auch dank Spenden von der Jagdgenossenschaft, der Familie Moritzen, Holger Thomsen und Volkert Müller zu einem Preis von 25 Euro pro Exemplar gekauft werden kann, deutlich unter den Druckkosten, wie Bürgermeister Stender betonte. „Wir haben während der interessanten Arbeit in der Chronikgruppe viele Menschen kennen gelernt; die Schicksale und Lebensweisen der früheren Bewohner haben uns berührt“, sagte der Bürgermeister. Magdalene Breckling erzählte aus den Anfängen der Chronik-Arbeit und freute sich über ihr Helfer-Team: „Sie sind alle echte Uphusumer Mädels!“ Ihr besonderer Dank galt dem Ehepaar Karin und Helmut Stender sowie Albert Panten. Letzterer dankte ebenfalls für die gute Zusammenarbeit mit den Worten: „Ohne gegenseitige Sympathie läuft gar nichts!“ Es gebe in Uphusum noch viel mehr als in der Chronik drin stehe, so Albert Panten, der auf eine Kontinuität bei den Bewohnern hofft. „Leute, schreibt privat was auf, versteckt es nicht und bewahrt auch die Daten auf“, rief Albert Panten aus, der von der Chronik als sogenanntes Zeitbuch und Gemeinschaftswerk sprach.

Über die Jahre war sehr viel Material zusammen gekommen, das in 108 Sitzungen bearbeitet wurde. Alleine beim Landesarchiv hat man rund 500 Akten gesichtet und aus dem Fundus des ersten Uphusumer Chronisten Nis Nissen konnte man bis vor 1700 zurückblicken, so der Historiker. So umfasst das gebundene Werk nun stolze 540 Seiten. Nach der Vorstellung konnten bereits zahlreiche Exemplare verkauft werden. Weitere Bücher können bei Bürgermeister Helmut Stender erworben werden, auch sicher ein schönes Weihnachtsgeschenk, wie schmunzelnd angemerkt wurde.