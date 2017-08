Charlottenhof in Klanxbüll : Unverbraucht, frisch und knackig

vergrößern 1 von 2 Foto: arndt prenzel (2) 1 von 2

Bärbel Nissen-Schütt, die die Konzerte im Charlottenhof organisiert und neue Bands aussucht, hat es wieder getan. Einfach mal auf Risiko setzen und eine junge Gruppe engagieren. Diesmal junge Musiker aus Flensburg und Umgebung, Salamanda. Das war nicht nur musikalisch klasse, auch optisch boten die Herren eine Menge. Besonders der langhaarige Sänger Leon verzückte die Herzen. „Der tollste Hintern, der hier auf der Bühne gewirbelt hat“, meinte eine Zuschauerin.

Aber auch die Musik kam an: Es gab Lob von allen Seiten wie „ausgezeichnete selbstgeschriebene Stücke“ oder kurz und knapp „ekstatisch“. Gespielt wurde Rockmusik wie in den alten Zeiten angesiedelt zwischen Frank Zappa, The Doors und Led Zeppelin. Kurz: Eine Indie-Rock-Reise in das Gefühl der 70er-Jahre, auch für „Daddy Punks“ (Name der ersten Single) geeignet. Andere nennen es Garagen-Rock – letztlich ist es egal, denn die Musiker haben es drauf.

Die Songs klangen unverbraucht, frisch und vor allem knackig. Die Gitarrenriffs knallten über die Bühne, die beiden Leons tanzten sich an und sangen, die wilde Show brachte die Zuhörer in Fahrt. Nachdem noch vor der Pause das Stammpublikum in der ersten Reihe stand, kamen danach die jungen Gäste nach vorn. Eine ganze Reihe von Fans, Freunden und Angehörigen waren aus Flensburg angereist, um sich das Heimspiel anzuhören.

Ruhig ging es los, bis Sänger Leon rief „Ready to rock?“ Die Antwort ließ nicht auf sich warten. Viele nutzten die Chance, Salamanda noch einmal live zu hören, denn ab jetzt wird in den Studios gearbeitet: „Es ist ruhiger um uns geworden. Das liegt zum Großteil daran, dass wir viel Zeit und Aufmerksamkeit in unsere kommende Platte stecken und es dabei aus verschiedenen Gründen Verzögerungen gibt. Dieser Zustand wird noch etwas andauern, während wir eigentlich am liebsten die ganze Zeit Konzerte spielen und Musik rausbringen würden“, erläutert Leon. Ein Glück für Klanxbüll. Auch als Anreger. Die CD wird man sich unter den Weihnachtstisch legen, hoffentlich.

Denn die Lieder sind ein Geschenk. Die Songs der Gruppe beschreiben Gefühle wie Unsicherheit, richten sich gegen das verkorkste Besserwissertum und die Verklemmtheit. Das Gefühl der Befreiung überkam auch die Besucher des After-Work-Konzerts. Tanzen, tanzen, tanzen.

Dickes Kompliment an Leon Kraack, Leon Mancilla, Torben Merz, Milan Sieberichs und Janos Gafert, die allen einen schönen Abend bereitet haben. Besonders gefreut hat sich Bärbel Nissen-Schütt, die gewagt und gewonnen hat. Im nächsten Jahr mit vielleicht ein paar mehr Besuchern. Denn der grandiose Konzertabend hätte mehr Publikum verdient. Aber, auch das ist der Charlottenhof – als Startrampe super geeignet – doch der Anfang ist manchmal schwer. Wer die letzte Runde miterlebt wird wiederkommen und weitererzählen. Eine Verjüngungskur für wenig Einsatz – das gibt es nur in Klanxbüll.



von Arndt Prenzel

erstellt am 26.Aug.2017 | 17:53 Uhr