Unterstützung für Trennungskinder

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Lea Sarah Albert

erstellt am 07.Sep.2017 | 03:34 Uhr

Für Kinder, deren Eltern sich getrennt haben, gibt es ein neues Angebot in Niebüll: Unter dem Titel „Meine Eltern haben sich getrennt – und was geschieht mit mir?“ soll ihnen bei Gruppentreffen dabei geholfen werden, mit den Emotionen umzugehen. An insgesamt acht Nachmittagen können Kinder zwischen acht und zwölf Jahren darüber reden, was sie erlebt haben, Erfahrungen austauschen und miteinander Spielen. An zwei Abenden finden zudem Treffen für die Eltern statt. Veranstalter sind das Beratungs- & Behandlungszentrum (BBZ) und das Diakonische Werk Südtondern. Ziel ist es, dass die Kinder Problemen, die später im Zusammenhang mit der Scheidung auftauchen können, selbstbewusst begegnen sowie bei den Eltern ein Bewusstsein dafür zu schaffen, welche Folgen eine Ehetrennung für ihre Kinder haben kann.

„Kinder nehmen oft ungefragt eine Rolle ein“, erklärt Rendel Plagemann, Diplom-Psychologin im Beratungs- & Behandlungszentrum (BBZ) des Diakonischen Werks Südtondern. Die Verbindung in der Gruppe stärkt die Kinder, macht sie mutiger, weil sie andere treffen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, sagt die Gruppenleiterin. Wenn Eltern sich trennen, sei immer das „ganze System Familie“ betroffen. Die Erwachsenen müssen sich neu organisieren, Absprachen treffen und vieles neu entscheiden. Kinder geraten in dieser Situation demnach schnell zwischen die Fronten – „häufig mit gravierenden Folgen“, erklärt die Expertin. Entscheidend dafür, wie die Kinder die Erschütterung in ihrem gewohnten Umfeld erleben, sei auch das Alter. Das Spektrum der Reaktionen reicht hier von Verschlossenheit bis zu Aggression – unabhängig von ihrem Verhalten, sei es für alle Kinder oft schwierig, gleichzeitig mit beiden Eltern gut auszukommen, in der Schule aufzupassen und auch noch Spaß mit ihren Freunden zu haben. Auch für die Eltern sei die Situation ganz neu, denn sie wissen nicht genau, was im Kind vorgeht. „Es geht darum, als Außenstehender eine Rückmeldung zu geben, was die Kinder in dieser Lage brauchen“, so Plagemann. Bei den Kleinen könne es zu Spätfolgen kommen, „die bis ins Erwachsenenleben reichen“, – oft behalten Trennungskinder auch Verlustängste.

Diesen Sorgen soll der Kurs vorbeugen: „Die Kinder werden in den Mittelpunkt gestellt“, ergänzt Harald Thomsen vom Diakonischen Werk Südtondern, der die Treffen gemeinsam mit der Psychologin leiten wird. Zudem sollen den Teilnehmern Zukunftsmöglichkeiten aufgezeigt werden, sagt der Diakon und Erzieher. Denn viele Kinder trauten sich in der Trennungssituation nicht, ihre Konflikte mit Eltern oder Lehrern zu besprechen.

„Bei der ersten Sitzung sind einige Kinder auch von ihren Gefühlen überfordert, weil sie diesen zum ersten Mal Raum geben konnten“, schildert Thomsen seine Erfahrungen in ähnlichen Kursen. Es sei gut für die Kinder, mit jemandem zu sprechen, der nicht parteilich motiviert – also nicht verwandt oder befreundet mit den Eltern – ist. Bei den wöchentlichen Treffen werden unter anderem Geschichten erzählt, es wird gemalt, gebastelt sowie Zeichentrickfilme geschaut, die Trennung und Scheidung thematisieren. Auch Rollenspiele mit Plastiktieren (siehe Foto) sind im Herbst Thema des Kurses: Dabei sucht sich jedes Kind ein Tier für jedes Familienmitglied aus und stellt damit nach, wer wo steht, um auf diese Weise „einen Blick auf das Familienkonstrukt zu werfen“, sagt Plagemann. Viele Kinder seien einfach noch zu jung, um von sich aus über ihre Gefühle zu sprechen, sie blieben schlicht „verschlossen mit ihren Sorgen“. Je nachdem, wo die Kleinen die Tiere platzieren, könne man dann sehen, wie es gerade in ihnen aussieht und an welchen Punkten die Psychologin unterstützen kann.

Bei den zwei Elterntreffen werden die Erziehungsberechtigten darüber informiert, was in der Kindergruppe geschieht – jedoch ohne dabei Informationen über einzelne Kinder aus den Sitzungen preiszugeben – wie die Reaktionen der Kinder zu verstehen sind und wie eine gute elterliche Unterstützung aussehen kann.

Zuletzt hatte es vor rund zwei Jahren ein ähnliches in Niebüll gegeben, das nun nach einer Pause neu belebt wird.

Eltern, die sich über die Gruppentreffen informieren möchte, kommen am Dienstag, 12. September, in das Haus der Familie (Uhlebüller Straße 22, Niebüll). Von 19.30 bis 20.30 Uhr stellen die Leiter das Projekt dann vor und beantworten fragen.