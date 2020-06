Ungetrübt Baden in der Wehle

Mit Kräften von Rot-Weiß-Niebüll gibt es wieder eine Badeaufsicht – auch im Naturbad gelten die Corona-Abstandsregeln

Avatar_shz von Anja Werner

22. Juni 2020, 17:24 Uhr

niebüll | In der Sommerzeit zählt die Natur-Wehle zu den beliebtesten Orten in Niebüll. Doch die Badefreuden wurden dort in jüngster Vergangenheit durch negative Nachrichten getrübt. So gab es im vergangenen Sommer keine Badeaufsicht, die zuvor von Freiwilligen der DLRG gewährleistet wurde. Wiederkehrende Einbrüche und Vandalismus zwangen zudem die Pächterin des Kiosks zur Aufgabe. Wie sieht die Lage derzeit in dem beliebten Naturbad bei bestem Badewetter aus? Zumal in Folge der Corona-Pandemie viele Einheimische ihre Ferien zuhause verbringen werden.

„Wir sind seit 1. Juni wieder am Start“, teilt Bürgermeister Wilfried Bockholt auf Nachfrage mit. Und fügt auch gleich eine gute Nachricht an: „Eine Bade-Aufsicht konnten wir mit dem TSV Rotweiß Niebüll gewinnen und bis zum 31. August sicherstellen.“

Einige Freibäder Südtonderns öffneten auch nach Erlaubnis des Landes mit Verzögerung. Grund waren die wegen der Corona-Pandemie geforderten Hygienekonzepte. Musste ein solches auch für die Bade-Wehle erstellt werden? „Nein, denn die Wehle gilt als Naturgewässer und war auch vorher schon nutzbar“, erläutert Wilfried Bockholt. Gleichwohl gilt auch an der Wehle: Baden und Sonnen mit Abstand. Denn auf dem gesamten Gelände gilt das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern. Coronabedingt bleiben auch die Umkleideräume und Duschen geschlossen.

Die Toiletten sind während der täglichen Aufsichtszeiten von 13 bis 18 Uhr geöffnet und werden täglich gereinigt. Dort befinden sich neben den Waschbecken auch Desinfektionsspender. Die Außendusche und Fußdusche sind aber ebenfalls wieder in Betrieb. Auch wenn nun wieder eine Badeaufsicht vor Ort sei, könnten Eltern die Aufsichtspflicht für ihre Kinder nicht komplett abgeben.

Die Stadt Niebüll appelliert an alle Wehlen-Besucher: Bitte achten Sie auf sich und Ihre Mitmenschen – dann wird es mit Abstand eine schöne Badesaison!

Diese hat in den vergangenen Jahren viel Zeit und Geld in die Aufwertung des Geländes rund um das beliebte Naturbad investiert. Dennoch bleibt der Kiosk nun schon die dritte Badesaison in Folge geschlossen. Grund: Nach mehr als 20 Einbrüchen und diversen Fällen von Vandalismus hat Pächterin Anke Christiansen dort bereits im Jahr 2018 das Handtuch geworfen. Sie gab den ihren Kiosk mit Imbissbetrieb im so beliebten roten Holzbau auf, der von den Wehle-Fans den Namen „Haus am See“ erhalten hatte.

„Es wird unter diesen Umständen nicht leicht, einen neuen Pächter zu finden“, mutmaßte schon damals Wilfried Bockholt. Für die Allgemeinheit sei es schade, dass durch das Fehlverhalten von wenigen ein Stück Lebensqualität an der Bade-Wehle zerstört werde.

Zu einem Problem könnte auch in diesem Jahr die Wasserqualität der Wehle werden. Denn kommen Wärme und wenig Regen zusammen, weise das Gewässer einen schlechten Sauerstoffgehalt auf. Dies könne wie im Vorjahr zu einer Blaualgenblüte führen. Die Ursache könnte ein Grundwasser-Problem aufgrund der Trockenheit sein, denn dieses dient als Quelle für die Wehle.

Doch dies ist zu Beginn des Sommers und nach den jüngsten Regenfällen erstmal kein Thema. Die Niebüller, Bewohner der Nachbargemeinden und Urlauber können derzeit ungetrübte, beaufsichtigte Badefreuden bei in dieser Woche bestem Sommerwetter an der Wehle genießen.