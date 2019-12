Zeugen gesucht : Unfallflucht in Niebüll

Polizei bittet um Hinweise.

22. Dezember 2019, 15:22 Uhr

Am Sonntag gegen 11.25 Uhr befuhr ein blauer BMW in Niebüll den Osterweg aus Richtung Peter-Schmidts-Weg kommend in Richtung Zum Stellwerk. In Höhe des dortigen griechischen Restaurants kam diesem ein schwarzer Audi A6 mit Itzehoer Kennzeichen entgegen.

Ausweichen auf den Gehweg

Der Audi musste aufgrund von geparkten Fahrzeugen am Fahrbahnrand auf seiner Seite links an diesen vorbeifahren. Dabei fuhr er so weit links, dass der entgegenkommende BMW eine Vollbremsung durchführen und auf den Gehweg ausweichen musste.

Trotzdem berührten sich die Fahrzeug an den Außenspiegeln, der Audi fuhr aber weiter. Weitere Fahrzeuge sollen hinter dem BMW gefahren sein. Diese Fahrzeugführer werden jetzt als Zeugen gesucht und mögen sich beim Polizeirevier Niebüll unter Telefon 04661/ 4011-0 melden.

