Zeugen gesucht : Unfallflucht in Leck: Verursacher fährt davon

Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall am Freitagmittag.

Avatar_shz von Nordfriesland Tageblatt

27. Juli 2020, 15:07 Uhr

Leck | Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall in Leck: Demnach kam es am vergangenen Freitag gegen 13 Uhr auf dem Parkstreifen an der Hauptstraße vor dem Geschäft „Rossmann“ zu einer Verkehrsunfallflucht.

Verursacher fuhr einfach davon

„Dort wurde von einem Mercedes Vito in Silber der Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort“, teilt die Polizei mit.

Die Polizeistation Leck sucht in diesem Zusammenhang Zeugen unter Telefon 04662/891260.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?