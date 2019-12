Leck : Unfallflucht in Bahnhofstraße

Die Polizei hofft auf Hinweise.

Avatar_shz von Redaktion Nordfriesland

04. Dezember 2019, 16:24 Uhr

Leck | Am Dienstag ereignete sich gegen 17 Uhr in der Bahnhofstraße in Leck ein Verkehrsunfall. Zwei Autos stießen mit den Außenspiegeln zusammen, als sie sich begegneten.

Ein Autofahrer hielt daraufhin am Fahrbahnrand an, der andere setzte seine Fahrt in Richtung Süderlügum fort. Er sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Leck unter Telefon 04662/ 891260 zu melden.



Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?