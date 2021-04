Niebüll : Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz

Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

Am Montag, den 12. April, kam es in der Zeit zwischen 18 und 18.10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Obi-Marktes in Niebüll. Dabei wurde ein schwarzer BMW 5er, der dort stand, erheblich beschädigt. Schaden 2000 Euro Der Kotflügel vorne links wurde eingedrückt und zerkratzt. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 2000 Euro. A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.