12.Sep.2017 | 11:41 Uhr

Ladelund | Bei einem Unfall auf der Grenzstraße nahe Ladelund ist am Dienstag ein Mensch ums Leben gekommen. Beteiligt waren ein Lastwagen und ein Auto, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion in Flensburg. Details waren zunächst nicht bekannt. Die Straße war am Mittag voll gesperrt.