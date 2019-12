Polizei sucht Zeugen : Unfall mit Verletztem in Leck

Klein-Lkw wurde von der Fahrbahn abgedrängt.

22. Dezember 2019, 15:57 Uhr

Am Freitag kam es in Leck auf der K 115 (Leckeng) zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein dunkler SUV befuhr die K 115 aus Richtung Risum-Lindholm kommend in Fahrtrichtung Leck.

In den Graben gerutscht

Der SUV fuhr soweit links auf der Straße, dass ein entgegenkommender Klein-Lkw diesem ausweichen musste. Der Klein-Lkw wich nach links auf die Gegenfahrbahn aus, kam dabei von der Straße ab, rutschte in den Graben und kam dort kurz vor der Überfahrt eines Wirtschaftsweges zum Stillstand.

Der Fahrer des Klein-Lkw wurde dabei verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der SUV setzte seine Fahrt in Richtung Risum-Lindholm fort, ohne anzuhalten. Die Polizei Leck, Telefon 04662/891260, sucht in diesem Zusammenhang nun den Fahrer des SUV und Zeugen, die Angaben zu diesem Unfallhergang machen können.

