Dagebüll : Unfall mit Fahrerflucht

Auf dem Parkplatz an der Lorenbahn wurde ein Auto angefahren, die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Freitag, 23. Juli, und Sonntag, 25. Juli, kam es in Dagebüll auf dem Parkplatz an der Lorenbahn zu den Halligen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein schwarzer Opel Astra Kombi am Heck beschädigt. Augenscheinlich hatte ein anderer Pkw beim Ausparken den Wagen der Geschädigten touchiert. Anschließend entfernte der Verursach...

