Zeugen gesucht : Unfall in Aventoft: Dunkles Fahrzeug fährt davon

Nur einer hielt an: Am Montag haben sich zwei Autos im Begegnungsverkehr touchiert.

von Dorthe Arendt

06. August 2019, 13:40 Uhr

Aventoft | Die Polizei in Niebüll teilt mit: Am Montag ist es zwischen 17 und 18 Uhr es zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 2, Grellsbülldeich, in Aventoft gekommen. Den Angaben zufolge passierte der Unfall im Begegnungsverkehr.

Dunkles Fahrzeug fuhr weiter

„Es ist ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstanden. Allerdings ist lediglich einer der beiden Unfallbeteiligten angehalten“, heißt es in der Polizeimitteilung. Zum Auto, das weiterfuhr, könne nur gesagt werden, dass es sich um ein dunkles Fahrzeug gehandelt habe.

Wer hat etwas beobachtet?

Der zweite Unfallbeteiligte oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Niebüll (Gather Landstraße 75) zu melden, Telefon 04661/40110.

