Krimi-Lesung : „Und ewig sollst du schweigen“: Jörg Henn liest in der Bücherei Leck

03. September 2019, 18:31 Uhr

Leck | Eine Krimilesung mit dem Autor Jörg Henn, der auch unter seinem Geburtsnamen Jörg Böhm bekannt ist, gibt es am Donnerstag, 5. September, in der Bücherei Leck. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten des Amtes Südtondern, Sylke von Kamlah-Emmermann, statt. Beginn ist um 19 Uhr.

In einer Mitteilung dazu heißt es: „Und ewig sollst du schweigen: Der deutschlandweit bekannte Autor hat sich in kürzester Zeit ganz nach vorne auf die Krimi-Hitlisten und in die Herzen seiner Fans geschrieben.“ Seine Kriminalromane überzeugten gleichermaßen durch mörderische Spannung und historisches wie aktuelles Zeitgeschehen.

„In diesem Buch verknüpft er die undurchsichtige Welt der Pharma-Branche bei der Erforschung und Markteinführung eines neuen Medikaments mit dem geheimen Kosmos der Begleit-Service-Agenturen für homosexuelle Fußballspieler, Sänger und Schauspieler ...“, heißt es weiter



Kosten: 5 Euro inklusive Getränke, Anmeldung bei Sylke von Kamlah-Emmermann unter der Telefonnummer 04662/8918255.