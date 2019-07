Leck : Unbekannter löst Radbolzen von Taxi

Als das Rad schräg stand, dachte der Fahrer zunächst an einen Achsbruch.

von Hagen Wohlfahrt

30. Juli 2019, 09:36 Uhr

Leck | Am vergangenen Sonnabend hat ein Unbekannter die Radbolzen am linken Hinterrad eines Taxis gelöst. Die Tat muss nach Angaben der Polizei irgendwann zwischen 13.50 und 22.40 Uhr auf dem ZOB-Gelände in der Nähe der Taxizentrale geschehen sein, wo der weiße Mercedes Vito abgestellt war.

Verdächtiges Geräusch

Als der Fahrer am späten Abend eine Tour nach Wanderup hatte, hörte er immer wieder ein lautes Knacken. Auf der Rückfahrt hielt er in Soholm an, um nachzusehen. Dabei stellte er fest, dass das Rad schräg steht. Er dachte zunächst an einen Achsbruch und ließ den Wagen stehen. Erst am nächsten Tag wurde entdeckt, dass Radbolzen gelöst worden waren, so die Polizei.

Polizei hofft auf Hinweise

Die Fahrt mit dem Auto verlief glimpflich. Es hätte aber letztlich auch zu einem Unfall kommen können. Von einem Anschlag will die Polizei dennoch nicht sprechen, eher von einem „gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr“.

Jetzt hoffen die Ermittler auf Hinweise. Wer eine verdächtige Beobachtung gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Leck unter Telefon 04662/891260 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?