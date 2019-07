Leck : Unbekannter löst Radbolzen von Pkw

Passiert ist zum Glück nichts. Die Polizei sucht Zeugen.

von Hagen Wohlfahrt

30. Juli 2019, 09:36 Uhr

Leck | Am vergangenen Sonnabend hat ein Unbekannter die Radbolzen am linken Hinterrad eines weißen Mercedes Vito gelöst. Die Tat geschah nach Angaben der Polizei irgendwann zwischen 13.50 und 22.40 Uhr auf dem ZOB-Gelände, in der Nähe der Taxizentrale.

Jetzt hoffen die Ermittler auf Hinweise. Wer eine verdächtige Beobachtung gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Leck unter Telefon 04662/891260 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?