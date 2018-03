Autounfall : Unbekannter flieht nach Zusammenstoß in Leck

Nach einem Unfall auf der Kreisstraße 115 ist der Verursacher am Donnerstag einfach davongefahren.

von Lea Sarah Albert

29. März 2018, 17:32 Uhr

Leck | Nach einem Unfall auf der Kreisstraße 115 in Leck ist der Verursacher am Donnerstag davongefahren. Bei dem Zusammenstoß im Schnapsweg sei ein Fahrzeug von einem entgegenkommenden Wagen am linken Außenspiegel beschädigt worden, teilte die Polizei in Leck mit. Letzterer fuhr unerkannt in Richtung Risum-Lindholm davon. Zeugen melden sich bei der Polizei in Leck unter 04662-891260 oder jeder andere Polizeidienststelle wenden.