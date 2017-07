Fahrerflucht in Niebüll : Unbekannter demoliert Auto und flieht

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Ein Unbekannter Autofahrer hat am Montagnachmittag einen Wagen in Niebüll beschädigt und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Das demolierte, dunkelblaue Fahrzeug stand auf dem Parkplatz des Edeka-Supermarktes in der Uhlebüller Straße, sagte ein Sprecher der Niebüller Polizei. Es war demnach nahe einer Reinigung abgestellt und wurde an der Beifahrerseite beschädigt. Spuren weisen darauf hin, dass der Verursacher einen weißen Wagen fuhr. Eine Nachricht wurde nicht hinterlassen. Die Polizei in Niebüll ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 04661 – 4011 0 zu melden.

von lsa

erstellt am 31.Jul.2017 | 18:09 Uhr