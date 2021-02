Polizei sucht Zeugen : Unbekannte stehlen in Ladelund 100 Eier und werfen damit um sich

Mundraub? Wohl kaum: Die Polizei vermutet, dass mit dem Stehlgut Hauswände und Autos beworfen wurden.

Avatar_shz von Dorthe Arendt

11. Februar 2021, 14:13 Uhr

Ladelund | Die Polizei Leck teilt mit: In der Nacht vom 09. zum 10. Februar haben Unbekannte in der Dorfstraße in Ladelund zehn Eierpappen mit insgesamt 100 Eiern entwendet.

Vandalismus und Leck, Achtrup und Risum-Lindholm

„Diese Eier sind vermutlich genutzt worden, um in derselben Nacht im Bereich Leck, Achtrup und Risum-Lindholm Gegenstände/Hauswände/abgestellte Kfz mit Eiern zu bewerfen. Hierdurch entstand kein Schaden“, heißt es weiter in der Polizeimitteilung.

Wer hat etwas beobachtet?

Zeugen werden gebeten , sich entweder bei der Polizei Leck (Telefon 04662-891260) oder bei ihrer zuständigen Polizeidienststelle zu melden.