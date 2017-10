Polizei : Unbekannte randalieren in Stadum

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Stadum | Unbekannte haben in Stadum gleich an mehreren Orten randaliert. In der Nacht zum Sonntag, wurde unter anderem eine schwere Kunststoffbank in der Straße Am Wadtberg aus der Verankerung gehoben und umgestoßen, teilte die Polizei in Leck mit. Außerdem wurde aus dem Tauschhaus ein Puzzle entwendet und auf dem Schulhof verbrannt. Das Gebäude blieb dabei unversehrt. Die Glaskuppeln an drei Straßenlaternen waren demnach bereits vor rund zwei Wochen an der großen Bushaltestelle Dorflücken beschädigt worden. Vermutlich hatten die Vandalen mit einer Softairwaffe geschossen – es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizei Leck sucht nach Zeugen: Telefon 04662/891260.